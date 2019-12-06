【華為前員工風波】華為高管：有足夠耐心看李洪元到底所犯何事

華為前員工李洪元去年離職時獲補發約30萬元人民幣補償款，同年底被華為指控敲詐勒索，遭警方羈押長達251天之後釋放。此事曝光後引起輿論嘩然。華為公關部早前回應指，華為有權報警。 華為有高管5日指，有足夠耐心看李洪元到底所犯何事。

針對愈演愈烈的「李洪元251事件」，華為公關部早前首次回應指，華為有權報警，支持前員工李洪元起訴華為，隨後華為首席法務官宋柳平直接定性稱此事不是勞動糾紛事件。

在兩次公開表態外，華為高級副總裁陳黎芳12月5日在清華大學一場講座中也談到「李洪元251事件」，指首先她不代表華為公關部，其次承認華為高管余承東轉載幕後黑手的文章確有其事，「凡是替華為說話的，都轉了」。

稍早前，華為消費者業務CEO余承東在社交媒體轉文指，上述事件不是勞資糾紛，而是全網對華為發起的黑公關活動，「造謠生事，借題發揮，炒作事件」。

文章認為，李洪元只不過是一枚可憐的棋子，並指炒作事件幕後有三大黑手。其一是美國，其二是競爭對手，其三是諸如微博、知乎等媒體平台。

陳黎芳在講座上還解釋華為什麼要舉報李洪元，稱此事超出仲裁糾紛範圍。她說，華為每年入職和離職的員工數量過萬，一定有員工不滿意。華為舉報李洪元一定不是為30萬人民幣離職補償，而是因為華為不是公權力部門，這超出華為一個企業可以做的事情。因此華為做了依法舉報，「我們要有足夠耐心，來看李洪元到底犯的是什麼事情」。