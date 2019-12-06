澳門回歸20周年　中共高層或將視察駐澳部隊

解放軍駐澳部隊於12月6日在駐澳門部隊凼仔軍營禮堂舉行慶祝解放軍進駐澳門20周年大會。

據央視軍事頻道報道，全國政協副主席何厚鏵出席大會。中央軍委政治工作部副主任劉德偉代表中央軍委機關講話。

南部戰區司令員袁譽柏宣讀了南部戰區給駐澳門部隊某步兵營裝甲步兵連記集體一等功的獎勵通令，南部戰區政治委員王建武和澳門特別行政區行政長官崔世安、中央駐澳門聯絡辦公室副主任張榮順，駐澳門部隊司令員徐良才分別緻辭。大會由駐澳門部隊政治委員孫文舉主持。

3月18日，解放軍駐澳門部隊官兵在新口岸軍營參與公益獻血活動。（新華社）

報道稱，特別是中共十八大以來，在中共中央和習近平的堅強領導下，駐澳門部隊堅定不移貫徹「一國兩制」方針和基本法、駐軍法，出色完成了以履行防務為中心的各項任務。

駐澳門部隊官兵表示，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」、貫徹軍委主席負責制，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。

據悉，中共中央軍委機關有關部門、中央駐澳機構，特區政府主要官員，澳區全國人大代表、全國政協常委，澳門主要中資機構和愛國愛澳社團負責人，以及解放軍駐香港部隊、廣東省、珠海市領導和駐軍官兵代表共600餘人出席大會。

1999年11月10日，解放軍駐澳門部隊完成組建；12月19日，時任中共軍委主席江澤民發佈《駐澳門部隊進駐澳門特別行政區的命令》。駐澳部隊成為解放軍派駐特別行政區的第二支部隊。12月20日，江澤民視察解放軍駐澳門部隊。

2004年澳門迴歸5周年之際，胡錦濤視察駐澳門部隊。（新華社）

2002年，駐澳部隊的氹仔望德聖母灣大馬路營區建成；2004年12月3日，駐澳部隊位於新口岸的營區大廈落成，名為「解放軍駐澳門部隊總部大廈」。及至2008年2月，澳門政府就駐澳部隊的新口岸及氹仔營區的兩幅官地刊憲，劃定為軍事禁區。

澳門迴歸10周年之際，2009年12月，身兼中共中央總書記的中央軍委主席胡錦濤簽署命令，給駐澳門部隊某連授予「履行澳門防務模範連」榮譽稱號。同月20日，胡錦濤視察及檢閲駐澳部隊氹仔營區。

時下，距離澳門迴歸20周年紀念日還有兩週的時間，中國已在着手準備相關紀念活動。根據以上信息可以預計，中共高層或將赴澳門，並視察駐澳部隊。