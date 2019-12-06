周三（4日）特首林鄭月娥出席「國家憲法日」座談會，再次闡明要「根據『一國兩制』的要求，完善特區憲法和基本法實施相關的制度和機制」。無疑，一國兩制是當下香港政治最關鍵、也是最多談論的概念。中央政府近來頻頻表示，香港執行一國兩制有缺失，必須完善其執行機制。經歷了長達半年的社會動盪，相信無論何種政治立場的人都會承認一國兩制「病了」。支持示威的人認為中央在干涉香港事務，一國兩制名存實亡；反對示威的人認為一國兩制下港府無力執政，有部分甚至要求「一國一制」。可惜的是，雖然大家嘴邊一直掛着「一國兩制」，但顯然都未把它視作一個有系統的概念，不同政治立場的人各取所需，隨意扭曲其意思。對於香港政治而言，接下來的最重大任務恐怕就是理清「一國兩制」這個概念的具體內涵。

對於一國兩制的根本認識，《香港01》一直強調，絕對不能只說「兩制」，而不說「一國」。2017年國家主席習近平出席香港新一屆政府就職典禮時表明，香港必須把握好「一國」與「兩制」的關係，「『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮」。以層次而言，香港是從屬於中央政府的特別行政區，直接向中央負責，不可能是完全互不干涉。中國擁有香港的主權，也衍生了「全面管治權」的講法，它與香港的高度自治不應被視為互相排斥，事實上，香港擁有高度自治的前提必然是獲得授權，誰授予這個權力？顯然只能是中央政府。在憲制上，香港《基本法》是衍生於中國《憲法》的全國性法律文件，在憲制秩序上《基本法》本就不可能與《中國憲法》平起平坐，更遑論要凌駕。

「全面管治權」與「高度自治權」之間反映了「一國」對「兩制」的統領。（資料圖片／余俊亮攝）

而且，「一國」與「兩制」不單只是誰先誰後的問題，也是兼容並蓄的問題。只有「一國」原則得到尊重，「兩制」才能順利執行。一部分人將這種對一國兩制的割裂式解讀形容為「獨港」思想。所謂的「獨港」並非追求香港作為國家獨立的「港獨」，而是追求香港作為一個政治實體，完全與中國政府不所干涉，這種想當然的論述讓人啼笑皆非。不論是泛民或是建制，過去不少香港人在理解一國兩制時，都多少偏向於這種「獨港」思想。不過，這明顯不是一國兩制設計的原意，更不是香港回歸時的主流認識。過去「兩制」的存在未有與「一國」產生巨大衝突，故此上至中央、下至香港也就相安無事，甚至很少論及「一國」的重要性；但長期的輕視慢慢令一國兩制變質異化，成為「兩制」與「一國」互相衝突，將香港利益置於國家利益的對立面，甚至冒起港獨思想的局面。

我們必須認清，港獨或者不談「一國」的「獨港論」並非香港的出路，亦毫無存在的可能。另一方面，香港肩負了實踐一國兩制的巨大使命，希望取消特區，實行「一國一制」亦不符合香港與國家的利益。只有正確落實一國兩制才是香港該走的路。

「一國兩制」並非一成不變

說到一國兩制，有上述必然的部份，但其實也有靈活的部份。它不是一成不變的制度，實際上有很大的發揮空間。其實，在當下的一國中就有兩套一國兩制——香港的一國兩制與澳門的一國兩制，其名稱、精神是一樣的，但內涵並非完全一樣，到底要如何執行和完善，都必須根據當地的實際情況而定。也是建基在這種認識上，才會有了「一國兩制台灣方案」的說法。

澳門所行的一國兩制在尊重「一國」的國家意識方面明顯成功，但這有賴於其獨特的殖民經驗、政治文化和社會經濟結構，故此中央政府在設計澳門的一國兩制時也因應而有所調整。例如，澳門基本法起草委員會要比香港的來得晚成立，而澳門《基本法》的編成也很大程度上參考了香港的《基本法》，但兩者並非完全一樣。澳門《基本法》中沒有香港《基本法》45條提到行政長官最終由「一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」的目標，這固然是考慮到澳門的情況，實際上澳門主流民意對此安排並未見不滿。

中共前最高領導人鄧小平於上世紀八十年代初提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針後，隨香港形勢發展，中央治港思想也歷經各種變與不變。

不過，正如「01觀點」指出，澳門一國兩制的成功經驗並不能照搬至香港，香港必須有合適於香港的一國兩制。例如澳門為《基本法》23條立法雖然因2003年香港的反對浪潮而有所延後，但澳門在2008年展開立法工作，並於翌年成功自行立法，沒有太大障礙。反之，香港經歷過2003年「七一」遊行後，23條即被認為是禁區，多年來未重啟立法程序。要重新立法，政府必須在此多花工夫向反對聲音解釋、創造合理的討論空間，立法細節既要認真考慮如何保障國家安全，但也要顧及香港社會的合理憂慮。所以香港即便為23條立法，其內涵與過程也不可能簡單說「像澳門一樣」就能馬上解決。

又以普選為例，香港特首普選方法必須依《基本法》與國家的框架而制定，這屬於憲政倫理的一部分。例如「廣泛代表性的提名委員會」本就存在於《基本法》當中，硬行否定提名委員會的要求是違反《基本法》。但框架之內的空間其實是可以發揮的，「8.31決定」雖然指定了「提名委員會」的組成，但事實上香港政府仍然可以按香港實際情況，在合乎「廣泛代表性」的原則下，向中央政府爭取為提名委員會的人數和組成辦法作修訂，讓其更好銜接與香港社會的政治共識。

更甚者，中央政府希望以一國兩制為統一台灣的方案，而在台灣實施的一國兩制，亦不可能與香港或澳門的一國兩制完全一樣。例如，台灣現在已實行普選總統的制度，如果有一國兩制台灣方案，也很不可能改變其制度，包括取消普選台灣地區行政長官。考慮到一國兩制是個長遠制度，香港人更應明白，正確與全面認識一國與兩制的內涵與關係，才能綱舉目張，也才是香港發展的務實出路。