時速600公里　國產高速磁浮列車首次杭州真車亮相

12月5日下午,杭州國際博覽中心第二屆浙江國際智能交通產業博覽會舉行軌道交通真車展揭幕儀式，中車四方股份公司製造的時速600公里高速磁浮試驗樣車亮相揭幕現場,，首次真車展出。 今年5月23日，時速600公里高速磁浮試驗樣車在中車四方股份公司下線，標誌著中國在高速磁浮技術領域實現重大突破。

據山東省委機關報《大眾日報》旗下報紙《半島都市報》6日報道稱，此次亮相浙江國際智慧交通產業博覽會，是中國高速磁浮試驗樣車下線以來，首次將真車「開進」展會。

杭州國際博覽中心第二屆浙江國際智能交通產業博覽會上展出的時速600公里高速磁浮試驗樣車。（網絡圖片）

另外，除了時速600公里高速磁浮試驗樣車，中車四方還展出了下一代碳纖維地鐵列車實車。

目前，中國高鐵最高運營速度為每小時350公里，飛機巡航速度為每小時800公里到900公里，時速600公里的高速磁浮可以填補高鐵和航空運輸之間的速度空白。

2019年5月23日，時速600公里高速磁浮試驗樣車在中車四方股份公司下線。自此，中國高速磁浮列車被中國多省市列入佈局規劃。

報道指，時速600公里高速磁浮是中國國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項，目的是攻克高速磁浮核心技術，全面自主掌握高速磁浮設計、製造、調試和試驗評估方法，研製具有自主知識產權的時速600公里高速磁浮工程化系統，形成中國高速磁浮產業化能力。