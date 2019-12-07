賈躍亭在美出席聽證會　否認隱匿資產

樂視控股集團創始人賈躍亭12月6日在美國特拉華州舉行的賈躍亭破產重組聽證會上表示，將認真考慮FF91在中美兩地大規模量產，這也是FF（Faraday Future）首次提出FF91的回國大規模量產計劃。

賈躍亭在聽證會上表示，希望所有債權人能夠支持其個人破產重組方案，支持FF全球合夥人計劃，助力FF儘快實現B輪融資，從而同時實現所有債權人利益的最大化。

針對隱藏資產的質疑，賈躍亭強調其唯一資產就是FF的股權，除了之前已經分給FF全球合夥人的股權之外，所有的股權及其收益都將在破產重組方案通過後轉入債權人信託，其個人也將不再持有任何FF股權。

11月11日，賈躍亭曾發公開致信百餘名債權人，並希望和這些債權人就破產重組方案進行進一步的解釋並獲得支持。在這份信中，賈躍亭首先承認了自己是樂視生態一夜崩塌的第一責任人。

「正是我所犯的三大致命錯誤造成樂視體系的失敗，繼而導致大家的債務無法及時償還，我深感抱歉和愧疚，同時我也衷心感謝大家多年來的理解和支持，我會更緊密地與大家溝通，共同解決問題。」賈躍亭稱。

賈躍亭已於10月13日根據美國相關法律第11章（chapter 11）主動申請個人破產重組，這將成為解決賈躍亭個人餘下債務並保障債權人利益的最佳方案。

有媒體報道，目前，真正屬於賈躍亭個人債務很少，90%以上的債務為替公司擔保的債務。截至目前，賈躍亭已替公司陸續償還債務超30億美元，剩餘債務總額約為36億美元，減去已凍結待處置國內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約為20億美元。