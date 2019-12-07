「70後」蒲宇飛晉升副部級官員　曾參與多項重要文件起草

近日，「70後」幹部蒲宇飛出任中國應急管理部黨組成員、中共中央紀委國家監委駐部紀檢監察組長。

據中國應急管理部官網消息，12月6日，應急管理部召開森林消防隊伍新任總隊級幹部集體談話會，部黨組書記、消防救援總監黃明出席會議並講話，部黨組成員、中央紀委國家監委駐部紀檢監察組組長蒲宇飛作廉政談話。

前任應急管理部紀檢監察組長艾俊濤已於11月出任寧夏自治區黨委常委、紀委書記。

蒲宇飛是中國著名經濟學家厲以寧的學生。（網絡圖片）

公開簡歷顯示，蒲宇飛出生於1971年10月，吉林農安人，北京大學經濟社會學博士，美國哥倫比亞大學高級訪問學者。

據悉，蒲宇飛是中國著名經濟學家厲以寧的學生。2013年，其著作《發展壓力與制度彈性——改革推進機制研究》出版，厲以寧作序並表示：這部書稿的研究視角比較新穎，研究框架比較清晰，提出的一些觀點也比較獨到、深刻，從而有較大說服力。

北大光華管理學院畢業後，蒲宇飛先後供職於原國家計委、原國務院體改辦以及國家信息中心，曾參與多項政策研究和文件起草工作，為國家「十一五」規劃綱要、「十二五」規劃綱要、收入分配製度改革指導意見、汶川地震災後重建國家總體規劃等規劃文件、改革方案起草組成員。

2014年10月，蒲宇飛從國家信息中心綜合管理部主任轉任國家發改委就業和收入分配司司長。

2017年2月，蒲宇飛以中央紀委第九紀檢監察室主任身份，在《黨風廉政建設》發表文章，顯示其已赴中央紀委工作。

在蒲宇飛之前，擔任中央紀委第九紀檢監察室主任的是劉學新，他現任福建省委常委、省紀委書記、省監委主任。

到2017年11月，浙江寧波市紀委書記陳章永進京，接替蒲宇飛出任了中央紀委第九紀檢監察室主任一職。

此後，蒲宇飛並不常出現在官方報道中。《中國紀檢監察報》曾報道，2017年11月20日至11月22日，中央紀委監察部機關100餘名基層黨組織負責人和領導班子成員，就學習貫徹黨的十九大精神，在中國紀檢監察學院接受培訓。蒲宇飛是學員之一。

大陸財新網統計，現任中共中央國務院各部門紀檢監察組長、各省級紀委書記，大多是十九屆中央紀委委員。在2019年履新的紀檢幹部中，駐中組部紀檢監察組長曾一春、駐應急管理部紀檢監察組長蒲宇飛，以及吉林紀委書記張忠、西藏紀委書記王衛東等，都不是十九屆中央紀委委員。

應急管理部於2018年3月新一輪機構改革中組建，原國家安監總局不再保留。時任中央紀委駐國家安監總局紀檢監察組長艾俊濤，自改革後成為駐應急管理部首任紀檢監察組長。2019年11月，艾俊濤「空降」出任寧夏黨委常委、紀委書記。

目前，應急管理部領導層包括：黨組書記黃明，部長王玉普（久未露面），副部長付建華、孫華山（兼國家安全生產應急救援中心主任）、鄭國光（兼中國地震局局長）、黃玉治（兼國家煤礦安全監察局局長），政治部主任許爾鋒，副部長葉建春（兼水利部副部長）、尚勇（正部長級），黨組成員王浩水，以及剛剛履新的蒲宇飛。