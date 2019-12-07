【南海爭議】美媒：長期對峙後中越再啟海事合作會談

據美國之音（VOA）7日報道，中國和越南這兩個海洋主權爭端國家再次開始海事合作會談。兩國在今年早些時候進行了長期的對峙。分析稱，中越此後關係時而緊張時而平和將是常態。

報道引述越南通訊社消息稱，越中兩國的海事合作工作組本月4日在胡志明市舉行了第13輪會談，兩國外交部的中層官員參加了會談。

政治觀察人士認為，兩國本月開始會談的主要原因是，中國今年10月從爭議海域撤出了一艘測量船，而越南又成為東盟組織的輪值主席國。

分析人士說，越南明年擔任東盟輪值主席國，所以應該在當地扮演談判角色。而中國也希望能在2020年底越南輪值主席國到期之前與越南和平相處，防範東盟在南中國海採取行動。

南海的資源十分豐富，很多國家都對南海提出了主權聲索，因而這裏也是矛盾重重的水域。（新華社）

此外，報道引述胡志明市社會科學與人文大學國際研究中心主任阮成中的看法稱，越南政府希望民眾了解，為了防備以後可能出現的不測，政府正試圖與中國溝通。雙方的會談可能會就捕魚和能源勘探達成更多的協議。

新加坡南洋理工大學海洋安全研究學者高瑞連（Collin Koh）則認為，中國未來依然會「在可控範圍內進行脅迫」，但越南希望中國停止脅迫。目前的會談是這種鬥爭與和解「周期的循環」。

專家指出，中國和越南至少過去20年來就是談完了吵，吵完了談，反復幾十次。雙方一旦擱置一個具體的議題，一方或雙方又想扮演「和事佬」時，外交就會出現。但雙方的會談不會解決南海的主權爭議。

（美國之音）