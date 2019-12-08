新疆捲入中美角力戰場　自治區主席再赴京答記者問

國務院新聞辦公室今天（8日）發布通知稱，星期一（12月9日），新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾等四位新疆官員將在北京對外介紹新疆穩定發展有關情況，並答記者問。 在新疆問題近日被捲入中美對抗的「戰場」後，新疆「二把手」的此次亮相令輿論關注，屆時，會有怎樣的問題拋出，而通過新疆官員，又會有哪些回應影響現有的輿論。

由於國際社會長期關注新疆問題，新疆官員的受關注程度也更高，圖為2019年7月30日，新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾在接受媒體採訪。（AP）

消息顯示，出席此次新聞發布會的有四位官員，分別是新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提·肉孜，都是新疆本土官員，其中烏魯木齊是新疆省會，喀什位於南疆地區，兩地都曾是新疆暴恐活動較為典型的地區。

對於雪克來提·扎克爾外界並不陌生，其多次就新疆問題答記者問，在2019年全國兩會期間，其就以新疆發言人的身份回答了中外記者關於新疆的提問，其中包括外媒報道的「再教育營」（中國官方稱為職業技能教育培訓中心，簡稱「教培中心」）。當時他向外介紹了新疆職業培訓中心的學員「可以吃清真食品，可以定期回家，也可以隨時請假」，「這裏的學員，都是免費食宿，學語言、學法律、學技能，」甚至作出「如果有一天社會不需要的話，教育培訓中心就會消失了。」的表態。當時外界認為新疆官員較透明的回應了外界對新疆問題的疑問。

今年7月，國新辦舉辦的發布會中，也是雪克來提·扎克爾與艾爾肯·吐尼亞孜作為新疆代表回答中外記者問，其中兩度被問到新疆的教培中心羈押維吾爾族人的問題。內地媒體「政治圈」稱，雪克來提·扎克爾不到5個月時間再度走進發布廳，這樣的出場頻率在省部級地方官員中並不多見。

近日新疆話題在冷落了一段時間之後突然再次被外媒關注，報道稱發現新疆的「機密文件」，又稱用維族人DNA進行社會監控，一時在輿論中製造較為聳動的言論。12月3日，美國眾議院表決通過《2019年維吾爾人權政策法案》，該法案要求特朗普（Donald Trump）譴責虐待維吾爾人的行為，同時制裁相關中國高級官員。

對於西方突然再就新疆話題進行炒作，中國此次的反擊力度也相當強硬，12月4日，中國外交部副部長秦剛即召見美國駐華使館負責人柯有為，就美通過涉疆法案提出嚴正交涉和強烈抗議。12月7日，外交層面的交涉再升級，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪再就涉疆法案於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話。報道稱，中方敦促美方認清形勢、糾正錯誤，要求對方停止干涉中國內政。

在輿論層面，中國環球電視網CGTN近期也播出涉疆話題的英文紀錄片《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，還原了2009年烏魯木齊「7·5」事件、2013年北京天安門金水橋「10·28」暴恐案及2014年昆明「3·1」暴恐案等部分原始視頻，解釋了中國建立教培中心的原因。12月8日，《人民日報》、央視都圍繞新疆發表了評論文章，批評西方在人權和反恐問題上雙標，對中國的涉疆紀錄片「裝聾作啞」。

此前，多維新聞曾在《觀察站：中美是否已進入「全面冷戰」》中分析，熟悉中國政治的人士都清楚，新疆再教育營的話題並非新鮮議題。但是在中美關係走冷時機美國通過涉疆法案，顯然是香港議題的趁熱打鐵，希望藉此在中國內部「四處爆雷」。