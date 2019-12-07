【有片．慎入】中國第2部新疆反恐紀錄片　揭幕後黑手「東伊運」

繼紀錄片《中國新疆，反恐前沿》後，中國國際電視台（CGTN）周六（7日）播出了另一部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》。 該紀錄片分為3個部分，分別是「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」和「反恐鬥爭任重道遠」。片頭同樣標示出警告稱，畫面可能會引起不適，請慎重觀看。

中國第2部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》近日在CGTN播出。（紀錄片截圖）

此前發布的《中國新疆，反恐前沿》紀錄片，由於是首次公布了大量暴恐襲擊的原始畫面素材，全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義給新疆帶來的傷痛，在社交媒體上獲得數千萬次觀看，相關話題閱讀量亦超過3億。有網民表示，「沒有認真看完這50分鐘的人，就沒有資格對中國新疆發表任何無知狂妄的言論。」

最新播出的《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》與《中國新疆，反恐前沿》相互印證，又基於大量暴恐事件事實，深入剖析了恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（簡稱「東伊運」）如何「禍亂新疆」。

【↓↓↓紀錄片 Part 1：中國最直接的安全威脅】

禍亂新疆多年的恐怖組織「東伊運」

據紀錄片介紹，「東伊運」由新疆喀什的一名男子艾山．買合蘇木在1997年成立。19世紀末20世紀初，「泛突厥主義」「泛伊斯蘭主義」思潮傳入新疆，境內外分裂勢力鼓噪成立政教合一的「東突厥斯坦國」，企圖分裂中國，「『東伊運』就是境內外勢力勾結產生的典型恐怖組織。」

2002年，聯合國安理會將「東伊運」正式列為恐怖組織，一年後，中國公安部將其認定為恐怖組織，這也是中國政府首次正式確認恐怖組織在境內活動。除「東伊運”外，世界維吾爾青年代表大會、東突厥斯坦解放組織、東突厥斯坦新聞信息中心等「東突」勢力也在同年被中國認定為恐怖組織。

2003年，艾山．買合蘇木被巴基斯坦軍隊擊斃，但「東伊運」在新疆的恐怖活動並未停止，該組織宣稱策劃製造了2013年天安門金水橋「10．28」暴恐案和2014年昆明火車站「3．01」暴恐案。

2014年4月30日，烏魯木齊火車南站發生了一起持刀傷人、自殺式爆炸襲擊案件，造成3人死亡、79人受傷。紀錄片中播放了該暴恐案發生前，案件主犯熱西提展示自製爆炸裝置及行動宣誓的自拍影片。熱西提之所以能夠學習到如何製作簡易炸彈，正是源於「東伊運」在網絡上散布的暴恐音視頻，而在境外指揮熱西提實施暴恐行動的「幕後黑手」伊斯瑪依力．玉蘇普正是「東伊運」的成員。

【↓↓↓紀錄片 Part 2：「東伊運」的分裂主義策略】

國際恐怖主義體系的一部分

報道稱，從成立伊始，「東伊運」就保持著與國際恐怖組織的密切關係。紀錄片稱，大量證據表明，「東伊運」得到了恐怖組織蓋達（al-Qaeda）已故首領拉登（Osama bin Laden）和「基地」組織的大力扶持。紀錄片中同屏展示了「東伊運」與「基地」組織的訓練畫面對比：在荒無人煙的戈壁中，數十名身黑衣的蒙面人打著相似的旗幟、進行著相似的訓練，其中的聯繫顯而易見。

紀錄片還揭露境內外恐怖分子借鑒了彼此的經驗。片中展示的2014年烏魯木齊火車南站「4．30」暴恐案與2016年3月22日在布魯塞爾發生的連環爆炸恐襲案具有眾多相似之處。在布魯塞爾恐襲案中，三起連環自殺式爆炸襲擊了各大交通樞紐，導致三十餘人死亡，極端組織「伊斯蘭國」宣稱對這些襲擊事件負責。

紀錄片稱，「東伊運」是國際恐怖主義體系中的一部分，威脅的不僅僅是中國。2011年，大量的「東伊運」成員前往敘利亞參與戰鬥，還有成員在阿富汗和土耳其活動。

紀錄片稱「東伊運」在新疆製造多次恐怖活動。（紀錄片截圖）

【↓↓↓紀錄片 Part 3：反恐鬥爭任重道遠】

披上宗教外衣的極端思想傳播者

紀錄片揭露，「東伊運」打著宗教旗號傳播極端思想，蠱惑、煽動、控制他人，一個實例就是歪曲《古蘭經》教義，「東伊運」成員呼籲「聖戰殉教上天堂」、「異教徒」將被徹底清除。

而「東伊運」還把極端思想洗腦的目標對向婦女和兒童，多個信息來源證實他們訓練兒童實施暴力恐怖襲擊。紀錄片展示了一段在「東伊運」成員肉孜拉洪手機裏發現的影片。影片中，肉孜拉洪要求自己年僅6歲的孩子學習開槍，在多次拒絕無果後，這個小男孩被迫拿起了手槍，和肉孜拉洪一起開了一槍。槍聲剛落，小男孩就驚恐地大哭起來。

被西方指控是「新疆再教育營」的「職業技能教育培訓中心」也有在紀錄片中出現。（紀錄片截圖）

在過去數十年中，「東伊運」還加大了網絡滲透力度，發布大量暴恐音視頻鼓吹在新疆實施暴恐活動。李偉認為，暴恐音視頻往往是讓青少年走上暴恐不歸路的最後一公里的催化劑。

紀錄片中，曾在「東伊運」的「宣傳部門」工作的毛拉洪曾協助製作暴恐音視頻材料。毛拉洪說，實際上很多視頻都是假的，為了招募成員，他們會聚集二三十人穿上市場上買的迷彩服假裝「人多勢眾」。

為遏制「東伊運」影片在網絡上的傳播，中國呼籲國際社會攜手阻止暴恐音視頻的蔓延。2013年底，聯合國安理會一致通過決議，明確要求各成員國加強對網絡恐怖主義的打擊力度。

據悉，除CGTN外，新華社近日也發布了一系列照片，介紹2008年至2014年新疆暴恐事件。新華社稱，新疆開展的反恐怖主義、去極端化鬥爭符合國家法治精神和要求，也是國際社會反恐怖鬥爭的重要組成部分，符合聯合國打擊恐怖主義、維護基本人權的宗旨和原則。

（CGTN、環球時報）