中國官方高規格會議回應新疆熱點　現場播放暴力恐怖犯罪視頻

12月9日，國新辦再就新疆穩定發展相關情況舉行了新聞發布會。

除了新疆職業技能教育培訓中心的現狀、穆斯林群眾的宗教信仰自由問題，以及「拘禁營」是否存在等熱點話題外，此次新聞發布會的「特殊安排」也引發了外界熱議。

區別於以往的中國官方新聞發佈會，此次的發佈會在主席台旁邊設立了兩個電子屏幕。再次向外界展示了CGTN播出的兩部關於新疆反恐英文紀錄片的片段。

發布會現場播放暴力恐怖犯罪視頻。（中新社）

12月5日，一部時長近一個小時的名為《中國新疆，反恐前沿》的英文紀錄片在CGTN播出，這是近年來中國罕見地以英文紀錄片形式全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。

該紀錄片分為四個部分，分別是「極端主義，為禍新疆」、「生命代價，暴恐之傷」、「極端之路，血淚謊言」、「全球反恐，並肩同行」。據不完全統計，自1990年至2016年底，在新疆地區發生了數千起暴力恐怖案(事)件，造成大量無辜民眾被害，數百名公安民警殉職。

該記錄片披露大量未曾公開的案件。其中最為嚴重的事件：1997年伊寧事件，造成7人死亡，198人受傷。

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針對該紀錄片所引發的後續反應，官媒《環球時報》12月7日發表了一篇措施較嚴厲的評論文章就「新疆紀錄片遭西方主流輿論無視」這一事實發表了觀點，指出「中國人的故事還得靠中國人自己講」。

文章稱，《中國新疆，反恐前沿》英文紀錄片雖然在海外社交平台上引起廣泛關注，但至今鮮有西方媒體對此進行報道，一貫緊盯新疆問題的西方媒體及政客此時也對此選擇了集體噤聲，這無疑證明了這些媒體及政客在涉疆問題上的虛偽與雙標，他們過去表現得格外「關心」新疆並按照自己的想象描述出一個完全不符合實際情況的新疆形象來抹黑中國，而當面對該部紀錄片時，他們則沒有面對事實的勇氣與意願，不願意承認自己過去在新疆問題上撒了謊，也沒有想到一貫在新疆問題上保持低調的中國會拍出這樣的一部英文紀錄片。

文章指出，對於那些不生活在新疆的西方人來說，新疆的反恐形勢再嚴峻對他們來說也不過是輕鬆的談資，但是對於2,400多萬新疆人來說，這樣的形勢意味着生命和財產面臨可怕的威脅，因此新疆必須採取措施擊敗暴恐分子並瓦解極端化力量，但事實上部分西方媒體在涉疆報道上沒有秉承實事求是的態度並且在做選擇性報道，其選擇的標準是意識形態性質的、主觀的以及片面的，這樣的操作是對媒體職業精神的羞辱，讓這些媒體淪為針對中國的「政治打手」同時，客觀上也讓它們成為暴恐分子和極端分子的幫兇。

而事實也多次教育中國人，不要指望外人會替他們報道真相，因此中國的故事還得靠中國人自己講，《中國新疆，反恐前沿》是一個開始，將來還應該多拍一些這樣的紀錄片，因為那裏的真相既是無可辯駁的，也是最終西方人無法迴避的。

據瞭解，就在《中國新疆，反恐前沿》英文紀錄片播出前，美國《紐約時報》在11月底曾披露了一份關於新疆問題的「內部文件」，上面記載着一些關於「新疆再教育營」的內容，該報道隨後被西方主流媒體廣泛報道，甚至西班牙《國家報》在亞洲新聞版塊中罕見地直接使用繁體中文對此進行報道，此舉引發中國駐西班牙大使館方面關注。

針對新疆職業技能培訓中心的相關情況，新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾今天在發布會上闢謠，外媒所稱教培中心有百萬學員「純屬捏造，毫無根據」。

國務院新聞辦舉行新聞發布會，雪克來提·扎克爾、徐海榮、艾爾肯·吐尼亞孜、帕爾哈提·肉孜出席並答記者問。（新華社）

他介紹，新疆依法設立了職業技能教育培訓中心，開展職業技能教育培訓，參加培訓人數是動態的，有進有出。

目前，新疆參加「三學一去」(學習國家通用語言文字、法律知識、職業技能和去極端化)的學員已經全部結業，他們在政府幫助下實現穩定就業，改善了生活質量，走向幸福生活。

雪克來提表示，下一步，為滿足基層幹部群眾需求，將本着自主選擇、分類培訓、來去自由的原則，對有意願有需求的基層幹部、畢業生等進行日常性、常規性、開放式的教育培訓。重點培訓法律知識、職業技能等，時間可長可短。