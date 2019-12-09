西媒對新疆反恐紀錄片集體沉默　外交部反問：你們在害怕什麼？

近日，中國先後播出了兩部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《中國新疆，反恐前沿》和《幕後黑手——「東伊運」與新疆反恐》，但一貫關注各種涉疆新聞的西方主流媒體並未有所關注和報道。對此，中國外交部發言人華春瑩反問：你們在害怕什麼？

中國以英文紀錄片形式展示新疆遭遇的暴力恐怖事件。（CGTN視頻截圖）

中國外交部發言人華春瑩今天（9日）主持例行記者會。有記者就西方主流媒體對中國兩部以新疆反恐為主題的紀錄片選擇性失語和集體沉默一事提問。

對此，華春瑩在現場問及在場的外國記者是否有人看過上述的兩部紀錄片，得到的答案是沒有。

「我感到很失望」，華春瑩說，這很好地回答了為什麼西方主流媒體選擇性失語。她表示，注意到，英國路透社、法廣和《每日電訊報》還是有簡短的報道。

12月9日，國新辦再就新疆穩定發展相關情況舉行了新聞發布會。此次的發佈會在主席台旁邊設立了兩個電子屏幕。再次向外界展示了CGTN播出的兩部關於新疆反恐英文紀錄片的片段。（中新社）

12月9日上午，很多西方媒體去了中國國新辦舉辦的涉疆問題發布會，華春瑩就此反問，「你們也都沒有報嗎？你們能不能坦率地告訴我，你們為什麼沒有報道？你們不是告訴我們，你們一直秉持着客觀公正全面的立場嗎？你們也非常關心涉疆問題，當有一些別有用心的撒謊者撒着關於涉疆問題的彌天大謊時，你們趨之若鶩，而當新疆的事實和真相展現在我們面前時，你們卻避之唯恐不及，這是為什麼？你們在擔心什麼，你們在害怕什麼？你們難道真的不願意靜下心來認真做一些反思嗎？」

「你們沒有看過這兩部紀錄片，我告訴你們，我看過了，心情非常沉痛。」華春瑩為現場記者介紹了兩部紀錄片的部分內容。

華春瑩說，面對這樣的事實，西方主流媒體和美國、歐洲一些對中國治疆政策橫加指責的人，難道真的可以無動於衷嗎？他們的良心沒有受到任何譴責嗎？

接着，華春瑩強調，不管你們報還是沒有報，不管你們想報還是不想報，關於新疆的事實和真相都在那裏，鐵證如山。謊言終究遮蓋不了真相，就像烏雲終究遮擋不了太陽。作為媒體，你們有這樣的社會責任，客觀公正地為讀者觀眾呈現最基本的事實和真相，而不是先入為主地選擇性失聰失明，誤導受眾。

據悉，12月5日，一部時長近一個小時的名為《中國新疆，反恐前沿》的英文紀錄片在CGTN播出，這是近年來中國罕見地以英文紀錄片形式全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。

12月7日，CGTN播出了第二部以新疆反恐為主題的英文紀錄片《幕後黑手——「東伊運」與新疆暴恐》，該片全長近30分鐘，通過「中國最直接的安全威脅」、「『東伊運』的分裂主義策略」、「反恐任務任重道遠」三部分內容對恐怖組織「東伊運」進行了揭露。

這兩部記錄片，在中國社交網絡上引起廣泛關注和熱議，但在西方主流媒體對此鮮有報道。

對此，官媒《環球時報》報道指，北京大學中文系教授張頤武表示，中方發布的視頻鐵證如山，西方主流媒體選擇刻意屏蔽，因為他們對新疆的報道已經形成固定的一套模式，在這套模式裏，「新疆壓制少數民族」的思維已經定型，他們只會按這套思路去選擇素材，任何不同的材料都會被屏蔽。

張頤武指出，「西方媒體沒有反駁我們的事實，而是淡化、邊緣化，讓西方主流受眾無法正面聽到中方的聲音。我們現在必須突破西方媒體的這個「策略」，有自己的獨立渠道去報道這些事實，讓我們的輿論傳播有更多支撐的角度。」