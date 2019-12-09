武警部隊舉行晉銜儀式：1人升中將36人升少將

12月9日，武警部隊舉行晉銜儀式，共有37人晉升中將、少將警銜。

據內地微信公號「人民武警」報道，武警部隊司令員王寧宣讀命令，政委安兆慶主持儀式，副司令員於建華、紀委書記王小鳴、參謀長鄭家概、政治工作部主任高偉、裝備部部長管延密出席。

此次晉升中將警銜的僅有一名，為武警部隊政治工作部主任高偉。

武警部隊司令員王寧、政委安兆慶與晉升中將、少將警銜的警官合影留念。（微信@人民武警）

今年56歲的高偉是四川成都人，參加過對越自衛作戰、汶川抗震救災等，經過國防大學指揮員班培訓，多次立功受獎，曾獲「全軍優秀指揮軍官」稱號。

高偉曾任某炮兵旅政委、某步兵師政委等，2014年6月任原第14集團軍副政委，同年晉升為少將。2015年9月3日，在中國紀念抗戰勝利70周年閲兵中，他與時任第14軍副軍長鄧志平一起，擔任百團大戰「白刃格鬥英雄連」英模部隊方隊領隊。

2015年9月3日，在中國紀念抗戰勝利70周年閲兵中，高偉（前右）與時任第14軍副軍長鄧志平一起，擔任百團大戰「白刃格鬥英雄連」英模部隊方隊領隊。（網上圖片）

2016年7月，高偉升任素有「鐵軍」「王牌軍」之譽的原第54集團軍政委，躋身正軍級之列；2017年11月，高偉轉任北部戰區陸軍政治工作部主任；2018年10月，以武警部隊政治工作部主任的身份亮相。

此次晉升少將警銜的包括武警部隊黨委巡視巡察組副軍職巡視巡察專員蔣直發，北京總隊副司令員席栓柱，北京總隊參謀長辛克利等36人。

今年5月份上任武警政委的安兆慶在儀式中指出，「各級一定要大力強化政治引領，集中精力幹好維穩這件大事，持續推進調整改革，不斷厚實基層基礎，振奮精神，擔當作為，勠力同心，狠抓落實，為實現黨在新時代的強軍目標，建設強大的現代化武裝警察部隊作出新的更大成績，向習主席交出合格答卷。」

2017年12月27日，中共中央印發決定，2018年起武警部隊由中共中央、中央軍委集中統一領導。這意味着，武警部隊不再列國務院序列，此前的雙重領導制成為歷史。

當時就有分析稱，這場武警領導制度改革是本輪習近平對軍隊進行全面改革的組成部分，是中共中央軍委對於軍隊領導制度的重新釐清，從本質上說，也是一場總結歷史經驗和現實教訓後，對地方政府的一場「杯酒釋兵權」。

所謂武警，即中國人民武裝警察部隊，其成立可追溯至1950年成立的「中國人民公安部隊」。中國現行武警制度形成於1982年，受中國公安部領導。從成立之初，因為由軍人和警察兩部分構成，武警的管轄權「天生」就帶有了雙重性質。

分析認為，此前中共對於武警系統改革最核心的轉變，是將武警管轄權回歸中共中央軍委統一領導，實現以中共總書記習近平為核心的黨中央的一元化領導。