【懷特火山爆發】證實有中國公民受傷失蹤　大使館啟動應急機制

新西蘭懷特島（White Island）火山日前發生爆發，至今已造成至今5人死亡，約20人受傷，並有多人失蹤。 中國駐新西蘭大使館在周二（10日）指，經向新西蘭方面了解後，傷者及失蹤者中包括有中國遊客，大使館亦即啟動應急機制。

新西蘭懷特島火山爆發：新西蘭懷特島火山在12月9日突然爆發，導致1人死亡，數人受傷。圖為救援人員把傷者送上救護車。（AP）

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大使館表示，災害發生後已第一時間啟動突發事件應急機制成立由駐新西蘭大使吳璽擔任組長的懷特島火山噴發應急小組。大使館會與新西蘭外交貿易部、警方、軍方、國家應急管理署等部門保持密切聯系，了解災害涉中國公民情況，敦促新西蘭采取有效措施，全力救治傷員，搜尋失聯者，並協助中方做好應急處置工作。

與此同時，駐新西蘭使館、駐奧克蘭總領館、駐基督城總領館亦分別發出提醒，在新西蘭的中國遊客、華僑、留學生及中資機構人員要提高自然災害安全防範意識，關註天氣變化。旅行人員應提前調整並規劃好行程，避免前往或通過受災嚴重地區，已在上述地區的人員則要做好防災抗災準備，遵從當地政府、應急管理、警察等救援部門指揮和安排。

（綜合報道）