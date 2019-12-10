美軍印太司令大談中國威脅　外交部批美是「超級謊言製造者」

12月7日，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在加利福尼亞舉行的列根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上就南海、知識產權、5G網絡等議題發表言論，稱這些領域存在「中國威脅」。

對此，12月10日，中國外交部發言人華春瑩表示，「美方有關人士的言論，再次提醒我們這樣一個事實，美國不僅是當今世界的超級大國，還是超級謊言製造者和散播者。」

美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）。（美國國防部）

此外，戴維森還表示，中國政府給新疆維吾爾族人帶去了痛苦；而12月10日，美國駐華大使布蘭斯塔德也發聲明提到新疆少數民族，呼籲中國改善人權狀況。

就此，華春瑩表示，「美方一些人對中國新疆維吾爾族表現出異乎尋常地關心，但他們似乎忘了，美國是世界上唯一專門針對穆斯林群體頒佈『禁穆令』的國家，美國近年來以反恐為由，在伊拉克、敘利亞、利比亞、阿富汗等國挑起戰亂，造成數以百萬計無辜平民傷亡，而這些遭殃國家無一例外都是穆斯林國家。」

華春瑩稱，「根據美方自己的調查結果，75%的美國成年穆斯林表示美國社會存在大量對穆斯林的歧視，69%的普通公眾也持相同觀點。美國50%的穆斯林表示，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。穆斯林一直都是美國最受歧視的群體。」

華春瑩稱，「我還想說，維吾爾族是中國56個民族大家庭的一員，和其他55個民族就像石榴籽那樣緊緊地團結在一起，過着越來越好的生活，充分享受着中國憲法賦予的自由和權利。中國同廣大穆斯林國家良好的關係，美方羨慕一下可以理解，造謠污衊是不可接受的。」