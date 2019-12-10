高空拍攝美海軍基地飛機升降　中國衛星遭疑「監視美國」

中國首個自主研發的商用遙感衛星系統「吉林一號」，其中一枚衛星近日在60萬米高空拍下美國聖迭戈海軍基地的畫面，引起熱議。

中國衛星拍攝到美國海軍基地畫面。（網上圖片）

據悉，聖迭戈海軍基地是美國西岸最大的海軍基地，亦是美國太平洋艦隊最大港口，美國海軍三分之一艦艇均以其為母港，部署航母、兩棲攻擊艦、核潛艇、驅逐艦、大型補給艦、護衛艦等，有「戰略母港」之稱。

內媒新浪網的報道指出，在這枚衛星的視角下，可以清晰地看到聖迭戈地區內動態情況，甚麼時候有飛機從機場起飛、有甚麼裝備和設施部署在哪裏。有網友笑稱，世界第二大海軍基地在「吉林一號」下，進行了一場太空直播。

此外，還有網民憑基地內的飛機升降的畫面，就能判斷起飛軍機的型號可能是一架P-8A海上巡邏機，而船隻在海上駛行的痕跡亦清晰可見。分析認為，軍事專家利用相關訊息已可計算船隻航行的方向、速度和噸位等。

報道又提到，美媒引述相關畫面，指責中國「正在監視美國」。但報道同時替中方反駁稱，「吉林一號」是中國的商業衛星，與軍事無關，放出的影片也是正常的拍攝行為，「此次吉林一號過頂美國聖迭戈是正常的路徑，但對於美國而言，算是一個警告。」報道並強調，美國的衛星經常放出全世界各國的照片，而且其中不乏軍事基地。

不過報道也指出，「吉林一號」固然先進，但鑒於其主要致力於光學成像，且為商業衛星，一方面經不住大氣干擾遭遇雲雨氣象就無法進行拍攝，另一方面不具備自衛體系，很容易遭到襲擊。

吉林一號光學A星在2016年4月16日拍攝的影像，停靠在費城海軍造船廠內的不同類型艦船清晰可辨。（微博）

這並非「吉林一號」首次拍攝到美軍裝備畫面。2016年，「吉林一號」光學A星也拍攝到美國費城海軍造船廠的影像，停靠在港口內的不同類型艦船清晰可辨，頗為壯觀，至少有一艘航母和數艘驅逐艦。

（新浪網）