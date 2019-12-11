首個在任省級檢察長楊克勤被捕　曾查處周永康薄熙來

最高檢12月11日發佈消息稱，吉林省人民檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對楊克勤作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

據中央紀委國家監委此前發布的消息，12月1日，楊克勤被雙開（開除黨籍、開除公職）。當時，中央紀委國家監委通報稱：楊克勤背棄初心使命，喪失紀法底線，以權謀私，以案謀私；違反中央八項規定精神，違規接受私營企業主宴請，超標準裝修周轉房，收受禮品禮金；嚴重違反幹部選拔任用規定，賣官鬻爵，破壞地方檢察系統政治生態；道德失守，家風敗壞。

楊克勤被指嚴重違反中共組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

值得一提是，自2018年以來，吉林省檢察系統已至少有7人落馬，當中包括有楊克勤的副手，兩名副檢察長吳長智及謝茂田。

據瞭解，楊克勤曾參與和立案查處周永康、重慶市委原書記薄熙來、河北省委原書記周本順等高級別官員。

今年62歲的楊克勤系安徽臨泉人，自1980年起，其在安徽政法系統工作14年。1994年後，楊克勤在中央政法委工作18年，歷任中央政法委辦公室秘書處處長、中央政法委辦公室副主任、中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革辦公室副主任。