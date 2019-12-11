身價超200億震動中國　海南高院副院長張家慧被正式逮捕

海南省高級人民法院原黨組成員、副院長張家慧此前被曝控制超百億人民幣的商業帝國，引發輿論震動。 日前，張家慧涉嫌受賄一案，由海南省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經海南省人民檢察院交辦，由海南省人民檢察院第一分院審查起訴。日前，海南省人民檢察院第一分院依法以涉嫌受賄罪對張家慧作出逮捕決定。

此前曾有多名知情者表示，張家慧是「中國法院系統史上最富有的法官，身家至少200億」。

據了解，張家慧丈夫劉遠生旗下以及關聯公司目前初步統計至少35家。而劉遠生的身影多次隱現在其中很多公司的股權結構裏，而後又悄然隱退。

海南省高級人民法院原黨組成員、副院長張家慧。（資料圖片/中新網）

今年5月13日，海南省委政法委聯合調查組對張家慧夫婦展開調查。隨後，海南省紀委監委於5月31日介入調查，劉遠生也涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。

至11月29日，張家慧被雙開。中紀委通報指，張家慧善於偽裝，品行低劣，私慾膨脹，以權謀私，涉嫌犯罪且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。

公開資料顯示，張家慧歷任海南省洋浦經濟開發區中級人民法院審判委員會委員、民事審判庭副庭長、庭長，省高級人民法院審判監督庭副庭長（正處級），審判委員會委員、民事審判第一庭庭長，現任海南省高級人民法院審判委員會委員、行政審判庭庭長、全國審判業務專家、碩士研究生導師。2012年6月，張家慧擬任海南省高級人民法院副院長、黨組成員。2012年7月，其正式被任命為海南省高級人民法院副院長。