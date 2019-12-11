傳中國向法羅群島施壓需與華為簽約　外交部：雙方有良好合作關係

丹麥傳媒近日報道，中國向丹麥海外自治領地法羅群島施壓，要求當地與華為簽署5G協議，否則就取消自由貿易協定。 對此，中國外交部發言人華春瑩11日回應稱，中國和法羅群島地區並沒有自由貿易協定，因此也沒有取消一說。她指有關報道的內容有誤，完全是別有用心。

華為是全球5G領域開發的引導者之一。（VCG）

華春瑩當日表示，「你（記者）提的這個問題有事實錯誤，中國和法羅群島地區並沒有自由貿易協定。如果沒有自貿協定，何來取消一說？又何來中國大使要取消一說？但是如果你關注美國，它的高官在滿世界範圍抹黑和攻擊中國的企業，威脅有關國家不要與中國特定企業開展合作，你就能真正的理解甚麼才是威脅。」

華春瑩稱，據她了解，中國和法羅群島地區有着良好的合作關係，中國駐丹麥大使同法羅群島官員的會面是正常的履職，談的是友好與合作，維護的是中國企業的正當合法權益。有關媒體報道的內容有誤，完全是別有用心。

該記者追問，是否中國大使在與法羅群島官員談話時談到華為或者涉及到未來的可能合作？華春瑩回應稱，「談還是沒有談到華為，你認為有任何的區別和實質意義嗎？美國的官員可以滿世界抹黑攻擊中國的華為，難道中國大使跟所駐在國的官員談合作的時候就不能提到中國公司的名字嗎？這是甚麼邏輯？你是不是覺得中國還是應該處於那樣的時候，即美國可以滿世界抹黑攻擊打壓我們，而我們連名字都不可以提，更不能還嘴，是這樣嗎？我告訴你，這樣的時代一去不復返了。我們有責任堅決維護中方的公民、中國企業的正當合法權益。」

丹麥傳媒《貝爾林時報》（Berlingske）聲稱取得一段中國駐丹麥大使與法羅群島總理之間的一段談話錄音。內容顯示中國駐丹麥大使施壓，「要求」該總理與華為簽約，否則將危及一項貿易協議。由於這段會談敏感，法羅群島貿易部門甚至禁止電視新聞報道會議內容。

報道稱，華為方面並不知情這次會面。此外，暫未獲得中國大使館評論。

法羅群島是丹麥的海外自治地，當地政府擁有高度自治權。（AFP）

據悉，法羅群島是丹麥的海外自治地，不過並不在歐盟範圍內，且雖然名義上由丹麥管轄，但當地政府擁有高度自治權，擁有自己的國會、貨幣及語言，國防及外交則由丹麥負責。

丹麥最大的電信企業TDC曾在3月宣布，愛立信（Ericsson）將成為丹麥5G網絡基礎設施的合作伙伴，合作時間從2019年4月1日至2023年底結束。當時丹麥政府指出，在5G發展上作出安全考慮，但沒有提及華為。

不過，華為在丹麥的分公司於6月份表示，它已經在法羅群島建立了5G網絡，並進行了首次成功測試。

此前，美國多次以間諜活動為由，向歐洲國家及其盟國施壓，要求這些國家不要使用華為的技術來建設新的5G電信網絡，因擔心華為設備可能被中國政府用作間諜活動。華為方面表示，美指責華為進行間諜活動是毫無根據的，華為沒有義務與中國政府合作，也不存在將敏感數據以及情報交由中國政府的強制性規定。