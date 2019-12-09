【華為風波】美封殺無阻歐洲市場　華為助力西班牙5G核心網絡

中國通訊設備巨頭華為一直在5G商用方面發力，拓展歐洲市場。據最新消息，西班牙電信已表示不會在5G建設中排除華為。

綜合媒體12月9日報道，西班牙最大運營商西班牙電信（Telefónica, S.A.）在其2G和4G內核中引入了華為的套件設備，現在已經確認5G核心網中也會使用華為設備。

該運營商還將尋求第二家提供商。目前大多數移動運營商正在採用多供應商的方法，這會提高網絡的彈性。

此前媒體報道，在美國對華貿易戰和5G爭奪戰如火如荼之際，西班牙國防部發布禁令，禁止華為所有設備訪問西班牙國內的數據服務器，包括員工郵箱也不可訪問。不過，消費者並沒有被官方禁止使用華為設備。

儘管西班牙未表明具體原因，但外界普遍認為這與美國施壓有關。美髮出警告，指控華為產品留有「後門」可進行間諜活動，並將華為列入「黑名單」。

華為否認相關指控，並於12月4日再次向美國法院提交其訴訟書，請求法院認定美國聯邦通信委員會（FCC）針對華為的行為違憲。

不過，華為也曾表示，美國禁令對公司影響不大。高管楊超斌說，華為已經分散供應商基礎，即便少了源自美國的元部件，公司也能夠完全滿足網路設備客戶的需求。

據美國《紐約時報》報道，華為總計已售出40萬個5G基站，其中四分之三是在華為遭到美國禁令後供應的。此外，華為經簽訂的5G商業合約中，有半數來自歐洲客戶。

楊超斌接受採訪時稱，「這表明歐洲客戶長期以來對華為始終如一的信任--在目前的艱難時期，我們對這種信任非常感激」。

對於美方的行為，中國外交部曾多次指出，美方慣於在拿不出任何證據的情況下，以莫須有的罪名，濫用國家力量，打壓特定國家和特定企業。美方這種經濟霸凌行徑是公然對美方自己一貫標榜的市場經濟原則的否定。如果這一原則無需遵守，其他國家也可以對美國企業如法炮製。

發言人耿爽強調，再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和打壓，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營活動提供公平、公正、非歧視的環境。