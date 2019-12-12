中國駐聯合國代表籲調整對朝制裁措施　指有利推動政治解決

應美國提議，聯合國安全理事會於12月11日舉行朝鮮半島局勢公開會。 中國常駐聯合國代表張軍呼籲，採取行動調整安理會對朝制裁措施。

當地時間2019年8月24日，朝鮮進行了超大型火箭炮試射，金正恩指導試射。（VCG）

據新華社報道，張軍強調，制裁只是手段，不是目的。應重視朝方關切，包括啟動涉朝決議可逆條款，對影響民生領域的制裁措施進行調整。這符合決議精神，有助於緩和局勢，營造氛圍，促進對話，推動政治解決。

張軍還表示，對朝制裁不應被用作對中國施壓甚至制裁的藉口。中國堅決反對任何針對中國企業和個人的單邊制裁和「長臂管轄」。

張軍表示，應全力避免半島局勢進一步升級和惡化。當前局勢十分複雜、敏感、脆弱。各方應避免採取挑釁性言行。無論做什麼，都應有利於緩和緊張局勢，促進對話，防止重新陷入對抗。此外，當前首要任務是維護政治解決的勢頭，儘快恢復對話，全力避免形勢逆轉。安理會應發揮建設性作用，發出支持政治解決的一致聲音。

據悉，此次會議是應美國要求而開。安理會原定在12月10日開會討論朝鮮人權議題。會議需要有至少9個成員國投票贊成，才能順利舉行。惟美國突然改變主意，拒絕簽署有關信件，安理會最終以一票之差取消有關會議。

美方其後又要求安理會在11日開會。美國國務院發言人較早前稱，美國駐聯合國代表團將尋求理事會討論朝鮮半島近期發展方面的全面更新、平壤政府最近試射的導彈以及朝方提高挑釁強度的可能。

朝鮮領導人金正恩此前將2019年底設定為讓美國總統特朗普（Donald Trump）拿出談判新方案的「最後期限」。當前已是12月中旬，但美朝關係卻日益緊張，兩國已經重回打「口水仗」的敵對姿態。