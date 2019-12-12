世貿組織上訴機構停擺　商務部：正在研究處理爭端案件臨時方案

今天（12日），商務部新聞發言人高峰在記者會上表示，目前，WTO上訴機構僅剩1名成員，世貿組織爭端解決機制基本陷於癱瘓。這是世貿組織成立以來，多邊貿易體制遭受的最沉重打擊。中方對此表示遺憾。

高峰表示，「在12月9日舉行的世貿組織總理事會會議上，總理事會關於上訴機構運作的決議草案，由於個別成員的反對而沒有通過。目前，上訴機構僅剩一名成員。世貿組織爭端解決機制基本陷於癱瘓。這是世貿組織成立以來多邊貿易體制遭受的最沉重的打擊，中方對此表示遺憾。」

世貿組織上訴機構僅剩一名成員，陷於癱瘓。（網絡圖片）

高峰介紹，目前，世貿組織共有15個擬提起上訴的再審案件，除已經召開聽證會的4個案件外，其餘11個案件均無法完成上訴審理。此外，有數十起案件正處於專家組審理程序中，中方目前雖沒有在上訴階段的案件，但有數起案件已經進入專家組審理階段。如果上訴機構癱瘓問題遲遲得不到解決，這些上訴案件和處於專家組審理程序的案件都將受到影響。

高峰稱，「爭端解決機制的正常有效運轉對於維護多邊貿易體制的穩定性、權威性、有效性，維護以規則為基礎的世界貿易秩序至關重要，中方將繼續堅定地維護以規則為基礎的多邊貿易體制，支持各方為恢復上訴機構運作而作出的努力。同時，我們也正在研究上訴機構癱瘓期間處理世貿組織爭端案件的臨時方案，適時提出中方的建議，爭取與其他成員一道，儘快恢復爭端解決機制的有效運轉。」

WTO上訴機構負責仲裁成員國之間有爭議的爭端裁決，至少需要3名法官才能保證其正常運轉。

目前在任的3名法官中有2名於12月10日屆滿，由於美國方面的阻撓，沒有新法官能接替他們。

路透社指，實際上美國的不滿很大程度來源於WTO讓其在應對中國時束手束腳。WTO在具約束力的裁定中，在補貼問題上對中國採取罪疑惟輕的態度，駁回美國的傾銷處置。