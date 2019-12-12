中央經濟工作會議召開：穩字當頭　確保經濟實現量的合理增長

據新華社報道，中央經濟工作會議12月10日至12日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席習近平，中共中央政治局常委、國務院總理李克強，中共中央政治局常委栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正出席會議。 習近平在會上發表重要講話，總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。

中央經濟工作會議在北京舉行，國家主席習近平發表重要講話。（新華社）

以下是全文：

會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全黨全國貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，扎實做好「六穩」工作，保持經濟社會持續健康發展，三大攻堅戰取得關鍵進展，精準脫貧成效顯著，金融風險有效防控，生態環境質量總體改善，改革開放邁出重要步伐，供給側結構性改革繼續深化，科技創新取得新突破，人民群眾獲得感、幸福感、安全感提升，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

會議指出，成績來之不易，根本原因在於堅持黨中央集中統一領導，保持戰略定力，堅持穩中求進，深化改革開放，充分發揮中央和地方兩個積極性。在工作中，形成一些重要認識：必須科學穩健把握宏觀政策逆周期調節力度，增強微觀主體活力，把供給側結構性改革主線貫穿於於宏觀調控全過程；必須從系統論出發優化經濟治理方式，加強全局觀念，在多重目標中尋求動態平衡；必須善於通過改革破除發展面臨的體制機制障礙，激活蟄伏的發展潛能，讓各類市場主體在科技創新和國內國際市場競爭的第一線奮勇拼搏；必須強化風險意識，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議強調，在充分肯定成績的同時，必須清醒認識到，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，「三期疊加」影響持續深化，經濟下行壓力加大。當前世界經濟增長持續放緩，仍處在國際金融危機後的深度調整期，世界大變局加速演變的特徵更趨明顯，全球動蕩源和風險點顯著增多。要做好工作預案。

國務院總理李克強出席會議並講話。（新華社）

會議指出，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。有黨的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢，有改革開放以來積累的雄厚物質技術基礎，有超大規模的市場優勢和內需潛力，有龐大的人力資本和人才資源，全黨全國堅定信心、同心同德，一定能戰勝各種風險挑戰。

會議強調，明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力，推動高質量發展，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和「十三五」規劃圓滿收官，得到人民認可、經得起歷史檢驗。

會議指出，實現明年預期目標，要堅持穩字當頭，堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要積極進取，堅持問題導向、目標導向、結果導向，在深化供給側結構性改革上持續用力，確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。要繼續抓重點、補短板、強弱項，確保全面建成小康社會。

中央經濟工作會議12月10日至12日在北京舉行。（央視截圖）

會議確定，明年要抓好以下重點工作。

一是堅定不移貫徹新發展理念。理念是行動的先導。新時代抓發展，必須更加突出發展理念，堅定不移貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，推動高質量發展。各級黨委和政府必須適應中國發展進入新階段、社會主要矛盾發生變化的必然要求，緊緊扭住新發展理念推動發展，把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問題上。要樹立全面、整體的觀念，遵循經濟社會發展規律，重大政策出台和調整要進行綜合影響評估，切實抓好政策落實，堅決杜絕形形色色的形式主義、官僚主義。要把堅持貫徹新發展理念作為檢驗各級領導幹部的一個重要尺度。

二是堅決打好三大攻堅戰。要確保脫貧攻堅任務如期全面完成，集中兵力打好深度貧困殲滅戰，政策、資金重點向「三區三州」等深度貧困地區傾斜，落實產業扶貧、易地搬遷扶貧等措施，嚴把貧困人口退出關，鞏固脫貧成果。要建立機制，及時做好返貧人口和新發生貧困人口的監測和幫扶。要打好污染防治攻堅戰，堅持方向不變、力度不減，突出精準治污、科學治污、依法治污，推動生態環境質量持續好轉。要重點打好藍天、碧水、凈土保衛戰，完善相關治理機制，抓好源頭防控。中國金融體系總體健康，具備化解各類風險的能力。要保持宏觀槓桿率基本穩定，壓實各方責任。

三是確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。要發揮政府作用保基本，注重普惠性、基礎性、兜底性，做好關鍵時點、困難人群的基本生活保障。要穩定就業總量，改善就業結構，提升就業質量，突出抓好重點群體就業工作，確保零就業家庭動態清零。要加快補齊民生短板，有效解決進城務工人員子女上學難問題。要兜住基本生活底線，確保養老金按時足額發放，加快推進養老保險全國統籌。要發揮市場供給靈活性優勢，深化醫療養老等民生服務領域市場化改革和對內對外開放，增強多層次多樣化供給能力，更好實現社會效益和經濟效益相統一。要加大城市困難群眾住房保障工作，加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造，大力發展租賃住房。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。

四是繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要大力提質增效，更加注重結構調整，堅決壓縮一般性支出，做好重點領域保障，支持基層保工資、保運轉、保基本民生。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，降低社會融資成本。要深化金融供給側結構性改革，疏通貨幣政策傳導機制，增加製造業中長期融資，更好緩解民營和中小微企業融資難融資貴問題。財政政策、貨幣政策要同消費、投資、就業、產業、區域等政策形成合力，引導資金投向供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域，促進產業和消費「雙升級」。要充分挖掘超大規模市場優勢，發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。

五是著力推動高質量發展。要堅持鞏固、增強、提升、暢通的方針，以創新驅動和改革開放為兩個輪子，全面提高經濟整體競爭力，加快現代化經濟體系建設。要狠抓農業生產保障供給，加快農業供給側結構性改革，帶動農民增收和鄉村振興。要加快恢復生豬生產，做到保供穩價。要深化科技體制改革，加快科技成果轉化應用，加快提升企業技術創新能力，發揮國有企業在技術創新中的積極作用，健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制，完善科技人才發現、培養、激勵機制。要支持戰略性產業發展，支持加大設備更新和技改投入，推進傳統制造業優化升級。要落實減稅降費政策，降低企業用電、用氣、物流等成本，有序推進「僵屍企業」處置。要健全體制機制，打造一批有國際競爭力的先進製造業集群，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。要大力發展數字經濟。要更多依靠市場機制和現代科技創新推動服務業發展，推動生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動生活性服務業向高品質和多樣化升級。要重視解決好「一老一小」問題，加快建設養老服務體系，支持社會力量發展普惠托育服務，推動旅遊業高質量發展，推進體育健身產業市場化發展。要著眼國家長遠發展，加強戰略性、網絡型基礎設施建設，推進川藏鐵路等重大項目建設，穩步推進通信網絡建設，加快自然災害防治重大工程實施，加強市政管網、城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農村公路、信息、水利等設施建設。要加快落實區域發展戰略，完善區域政策和空間布局，發揮各地比較優勢，構建全國高質量發展的新動力源，推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，打造世界級創新平台和增長極。要扎實推進雄安新區建設，落實長江經濟帶共抓大保護措施，推動黃河流域生態保護和高質量發展。要提高中心城市和城市群綜合承載能力。

六是深化經濟體制改革。要加快建設高標準市場體系。要加快國資國企改革，推動國有資本布局優化調整。要完善產權制度和要素市場化配置，健全支持民營經濟發展的法治環境，完善中小企業發展的政策體系。要改革土地計劃管理方式，深化財稅體制改革。要加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度，提高上市公司質量，健全退出機制，穩步推進創業板和新三板改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，深化農村信用社改革，引導保險公司回歸保障功能。對外開放要繼續往更大範圍、更寬領域、更深層次的方向走，加強外商投資促進和保護，繼續縮減外商投資負面清單。推動對外貿易穩中提質，引導企業開拓多元化出口市場。要降低關稅總水平。發揮好自貿試驗區改革開放試驗田作用，推動建設海南自由貿易港，健全「一帶一路」投資政策和服務體系。要主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，加快多雙邊自貿協議談判。

會議指出，實現全面建成小康社會和「十三五」規劃目標任務是明年全黨工作的重中之重。（央視截圖）

會議強調，要完善和強化「六穩」舉措，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，多措並舉保持就業形勢穩定。要依靠改革優化營商環境，深化簡政放權、放管結合、優化服務。要制定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效，優化民營經濟發展環境。要推動實體經濟發展，提升製造業水平，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新。要強化民生導向，推動消費穩定增長，切實增加有效投資，釋放國內市場需求潛力。要確保實現脫貧攻堅目標、鞏固脫貧成果，毫不放鬆抓好農業生產，扎實推進鄉村振興。要推進更高水平對外開放，保持對外貿易穩定增長，穩定和擴大利用外資，扎實推進共建「一帶一路」。要加強污染防治和生態建設，加快推動形成綠色發展方式。要扎實做好民生保障工作，持續改善人民生活。

會議指出，實現全面建成小康社會和「十三五」規劃目標任務是明年全黨工作的重中之重。各地區各部門要全面貫徹黨的十九屆四中全會精神，在推進國家治理體系和治理能力現代化上多下功夫，切實把黨領導經濟工作的制度優勢轉化為治理效能。

會議號召，全黨全國要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，勠力同心，銳意進取，堅決奪取全面建成小康社會偉大勝利。

中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會有關領導同志，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，全國政協有關領導同志以及中央軍委委員等出席會議。各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團黨政主要負責人，中央和國家機關有關部門主要負責人，中央管理的部分企業和金融機構負責人，軍隊有關負責人參加會議。

（新華社）