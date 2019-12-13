中國將啟動「覓音計劃」：探索太陽系外宜居行星

中國航天科技集團有限公司總經理袁潔日前透露，未來中國將開展一系列重大工程，其中就有探索太陽近鄰宜居行星的太空探索計劃——「覓音計劃」。

12月12日，據新華社報道，袁潔在北京航空航天大學的一場公開課上透露，中國航天科技集團面向2030年和2045年即將開展的重大工程項目，其中有一項「覓音計劃」。

袁潔介紹，「覓音計劃」將通過發射宇航飛行器，以直接成像手段率先發現和認證太陽系外宜居行星並刻畫其宜居性，同時對太陽系天體開展光譜巡天，揭示水的分布，以0.01角秒的空間分辨率開啟中外紅波段天文學觀測的新紀元。

8月31日7時41分，中國酒泉衛星發射中心用快舟一號甲運載火箭，以「一箭雙星」方式，成功將微重力技術實驗衛星和瀟湘一號07衛星發射升空。（新華社）

「該項目的實施將使中國在基礎研究領域取得新的突破。」袁潔說，「覓音計劃」的關鍵技術包括空間分布式合成孔徑陣列望遠鏡技術、低噪聲中紅外探測器技術、高靈敏高穩定深低温空間探測技術、天基成像平台多級系統高精度高穩構型控制技術、天基觀測系統結構優化及數值模擬技術等。

此外，袁潔稱，首次火星探測任務將於2020年發射火星探測器，2021年實現火星軟着陸，開展火星環繞探測和巡視探測，屆時中國深空探測能力和水平進入世界航天第一梯隊，實現在深空探測領域的跨越。

在今年3月，中國西安電子科技大學校長楊宗凱就提到這個計劃，指出「覓音計劃」在軍民融合的戰略背景下具有廣泛的應用前景，同時對推動控制論、動力學、航天精密測量、智能材料等多個領域的應用基礎研究，對實現中國在太空探索的領先地位有重大意義。

據悉，關於太空探索項目，中國、美國和俄羅斯都制定了相應的探索計劃。俄羅斯計劃在2030年前實現登月。美國NASA此前曾稱，定下了「先月球后火星」的探索計劃，將在2024年前將美國人重新送上月球，實現載人登月和在月球軌道上建立探測火星的出發基地。