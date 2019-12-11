【機能設計】破格外套防風防水更防光　飛上外太空也能安心入睡

Vollebak向來以實驗性設計為主，最近又有新作品面世。
新作名為Deep Sleep Cocoon的機能外套，不論在太空或地球，竟能幫助大家安心入睡？
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Built to help you sleep anywhere on Earth or outer-space, the Deep Sleep Cocoon is a self-contained microhabitat that’s a cross between a cocoon and a spacesuit. However advanced we become, the human body needs rest and sleep in order to function at a high level, and this will become even more critical as we travel off our planet. But when you’re trapped in an environment you can’t control, and it’s cabin crew, scientific protocol or deep space deciding what light, sound and ambient temperature you’re exposed to, sleeping can be hard. Long haul flights, the International Space Station and the first flights bound for Mars are not designed for sleep. So the Deep Sleep Cocoon is.
Deep Sleep Cocoon機能外套（Vollebak）
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Vollebak由孿生兄弟Steve和Nick Tidball於2015年成立，該品牌經常推出一系列實驗性服飾，包括太陽能充電外套、100%生物分解T恤等。由於他們發現到，只要任何前往火星或外太空的機組人員，將連續經歷數百天隔離狀態，加上太空的白天和黑夜節奏，都與地球截然不同，因此他們睡眠更會變得異常困難。
為了解決這個問題，Vollebak設計出一件機能外套，名為「Deep Sleep Cocoon」，能夠幫助大家在任何地方安心入睡。不管科技有多先進，人體也是需要休息和睡覺，才會有健康體魄。而當人類到達外太空時，情況更會變得複雜。鑑於被困在無法控制的環境之中，不論是太空艙的光線、聲音和環境溫度，都使機艙成員難以入睡。
點擊重溫Vollebak受大自然啟發設計：
不論是太空艙的光線、聲音和環境溫度，都令機艙成員難以入睡。（Vollebak）
Deep Sleep Cocoon的形狀和功能，都是模仿木蝨。（Vollebak）
而Vollebak研究也顯示，目前人類於太空的睡眠條件，實在有許多不足之處。因此，該品牌預測隨著人類進一步探索太空，更可以透過身上的衣服，瞬間變成睡袋。為了讓使用者容易入睡，該外套有一個類似太空帽的設計，由五個部份所組成，並可以向下折疊，然後覆蓋整個頭部。其柔軟頭罩設計，就有如形成一個繭形的繭，把光線完全遮擋，同時為抗噪耳機留出空間，盡量避免不必要的外來刺激。
另外，外套採用瑞士製造的三層透氣物料製成，不但耐磨而且具備防水、防風，同時更能保暖，價錢為895美元（約7,000港元）。而最特別的是，使用者可從頭罩留意出面環境，而外面的人卻完全看不見使用者。
Deep Sleep Cocoon的形狀和功能，其實都是模仿木蝨外殼，由於這種生物可以利用自己身體作為保護盾，並與世界隔絕。當穿上這外套時，就像開啟了「請勿打擾」模式，明亮燈光逐漸消失，一切也變得更安靜了。
按圖看Vollebak舊設計：