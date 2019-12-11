【機能設計】破格外套防風防水更防光　飛上外太空也能安心入睡

Vollebak向來以實驗性設計為主，最近又有新作品面世。 新作名為Deep Sleep Cocoon的機能外套，不論在太空或地球，竟能幫助大家安心入睡？

Deep Sleep Cocoon機能外套（Vollebak）

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Vollebak由孿生兄弟Steve和Nick Tidball於2015年成立，該品牌經常推出一系列實驗性服飾，包括太陽能充電外套、100%生物分解T恤等。由於他們發現到，只要任何前往火星或外太空的機組人員，將連續經歷數百天隔離狀態，加上太空的白天和黑夜節奏，都與地球截然不同，因此他們睡眠更會變得異常困難。

為了解決這個問題，Vollebak設計出一件機能外套，名為「Deep Sleep Cocoon」，能夠幫助大家在任何地方安心入睡。不管科技有多先進，人體也是需要休息和睡覺，才會有健康體魄。而當人類到達外太空時，情況更會變得複雜。鑑於被困在無法控制的環境之中，不論是太空艙的光線、聲音和環境溫度，都使機艙成員難以入睡。

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不論是太空艙的光線、聲音和環境溫度，都令機艙成員難以入睡。（Vollebak）

Deep Sleep Cocoon的形狀和功能，都是模仿木蝨。（Vollebak）

而Vollebak研究也顯示，目前人類於太空的睡眠條件，實在有許多不足之處。因此，該品牌預測隨著人類進一步探索太空，更可以透過身上的衣服，瞬間變成睡袋。為了讓使用者容易入睡，該外套有一個類似太空帽的設計，由五個部份所組成，並可以向下折疊，然後覆蓋整個頭部。其柔軟頭罩設計，就有如形成一個繭形的繭，把光線完全遮擋，同時為抗噪耳機留出空間，盡量避免不必要的外來刺激。

另外，外套採用瑞士製造的三層透氣物料製成，不但耐磨而且具備防水、防風，同時更能保暖，價錢為895美元（約7,000港元）。而最特別的是，使用者可從頭罩留意出面環境，而外面的人卻完全看不見使用者。

Deep Sleep Cocoon的形狀和功能，其實都是模仿木蝨外殼，由於這種生物可以利用自己身體作為保護盾，並與世界隔絕。當穿上這外套時，就像開啟了「請勿打擾」模式，明亮燈光逐漸消失，一切也變得更安靜了。

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