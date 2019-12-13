【惠台措施】上海面向台青推出300戶公租房　處核心地段配置齊全

上海周四（12日）面向在滬台灣青年推出市籌公共租賃住房，是目前大陸第一批專門為台灣青年提供的公租房。 首期300套公租房分別位於普陀區、徐匯區、閔行區和浦東新區，均地處中環周邊核心地段，房型多樣，配置齊全。該項目由台盟上海市委、市台協、上海地產（集團）有限公司三方共同合作。

簽約儀式現場展示的部分公租房的戶型和實景圖。（中新社）

據悉，公租房指的是由國家提供政策支持、限定建設標準和租金水平、面向符合規定條件的人員出租的保障性住房。公租房租金低於市場平均租金價格，且租期穩定，無隨意漲價、臨時退租等問題，租賃合同期限為2年一簽，租期可延續2次，最長租賃期限可達6年。

據上海市台協青年工作部相關工作人員介紹，在滬就業的台灣青年，只要擁有台灣居民居住證，在上海繳納社保一個月以上等，都可以通過所在企業，向市台協提出租賃公租房的申請。

國台辦等部委早前印發「31條惠台措施」和「26條措施」，上海去年6月也發布了「惠台55條」，其中第50條明確規定，支持本市各區向符合准入條件的台灣同胞提供公共租賃住房。

12月12日舉行的在滬台灣青年租賃市籌公共租賃住房簽約儀式。（中新社）

（綜合報道）