大陸再出對台26條　劉結一：惠台措施不會停，台胞享受同等待遇

繼一年前的「惠台31項措施」，國台辦與國家發改委本月4日再公告新惠台「26條措施」。 對此，國台辦主任劉結一5日上午接受台媒專訪時表示，新措施公布短短一天，台胞反應非常好，認為「確實有真金白銀」。他還說，「26條」之後，惠台措施是不會停止的。

劉結一說，「26條措施」的主導思想是「為台胞辦好事，讓台胞分享大陸發展機遇，讓台胞享受同等待遇」。（資料圖片）

「惠台是不會停止的」

劉結一在出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式前接受專訪時表示，新惠台26條發布上路後短短一天，台胞反應非常好。他認為，這對解決台灣民眾與企業在大陸投資、生活問題、擴大機遇，帶來獲得感，「確實有真金白銀」。

劉結一還說，「26條措施」的主導思想是「為台胞辦好事，讓台胞分享大陸發展機遇，讓台胞享受同等待遇」。他強調，國台辦去年2月28日推出「惠台31條」，到今年11月4日進一步推出「26條」，以後還會不斷考慮台胞的具體需求，會在大陸發展中針對台胞需求的政策面，幫助創造更多的機遇、更好的條件，「惠台是不會停止的。」

據此前報道，「26條措施」包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網絡建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件，還表示台灣職業運動俱樂部可加入大陸職業聯賽等。

國台辦主任劉結一表示，兩岸關係要「柳暗花明」，「政治障礙」應儘早搬走。（聯合新聞網）

「政治障礙應盡早搬走」

此外，在談到兩岸關係時，劉結一稱，大陸一直為台胞創造利益，但目前遇到一些「人為障礙」。而兩岸關係轉機的關鍵，就在「政治障礙」應盡早搬走，不讓其影響台胞根本利益。他還說，「搬走障礙需要靠台胞」。

關於這次博覽會，劉結一指出，台胞參展進博會規模創新高，台胞參展規模也會不斷擴大。他認為，對台胞而言，進博會是參與創造機會的平台。

（聯合新聞網）