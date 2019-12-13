【逃犯條例】外交部：美媒涉港報道未恪守最基本的新聞準則

近日《南華早報》報道稱，根據美國媒體獨立監督組織「公正與準確報道（FAIR）」的研究報告顯示，儘管2019年智利等地都爆發了大規模暴力抗議，但《紐約時報》、CNN等媒體卻只對發生在香港的暴力活動表示出不同尋常的關注。

該分析調查結果引發外界廣泛關注。對此，中國外交部今天（13日）也予以了回應。

香港反修例風波的後續發展走向受矚。（Reuters）

外交部發言人華春瑩表示，「報告顯示，《紐約時報》記者稱他們看到香港暴徒製造了成千上百的炸彈，但他們在報道中仍將這些武裝分子稱作『支持民主的活動分子』。美國媒體在涉港報道中經常粉飾暴力細節，很少對暴徒使用負面語言。」

針對「中國國際電視台近期推出的新疆反恐紀錄片被視頻社交網站YouTube以涉嫌違規為由下架停播」，以及此前，臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社交平台以「有官方背景」為由關閉了上萬個中國內地及香港的賬戶，但對一些發佈香港極端暴力分子抗法行為或散播香港警察不實消息的賬戶未採取任何措施的諸多現象，華春瑩回應稱，「《紐約時報》近一階段報道了不少新聞，同時自己也成為了新聞的主角。」

華春瑩表示，「其實我自己上午剛剛看到，根據香港創新及科技局方面公布的數據，香港警方在2019年內曾經621次要求相關社交媒體刪除針對香港警方的假新聞和未經證實的消息。這些都明白無誤地說明，美國一些媒體沒有恪守最基本的新聞報道準則，也失去了最起碼的社會公德和責任。媒體本來應該是堅持客觀公正的、忠於事實真相的、維護社會公平正義的，但令人非常遺憾和可悲的是，我們看到美國一些媒體並沒有這麼做。他們顯然走到了一條非常錯誤的道路上，這樣的行為應當引起大家高度警惕，也應該立即得到糾正。」