【新疆廁所沉屍案】證據不足改判無罪　李建功再上訴堅持完全無罪

新疆庫爾勒12年前的「廁所沉屍案」，被告李建功在服刑超過11年後，終獲法院再審並以「事實不清、證據不足」改判無罪釋放。 李建功近日再向法院提出上訴，要求修正無罪判決的理由及法律適用，進一步改判為完全無罪。

被害人被發現沉屍在一間廁所內。（網上圖片）

新疆生產建設兵團農二師法院上周二（3日）再審改判李建田無罪釋放，認定李建功在接受警方訊問時所作出的有罪供述，以及其女兒李娟的證言，均為非法證據，應予以排除。法院認定，案件的起因、犯罪動機、犯罪目的、犯罪現場、作案工具等關鍵證據均不在案，起訴書指控李建功犯故意殺人罪「事實不清、證據不足」。

但李建功在上訴狀中表示，案件中並無任何證據指向其犯罪，不屬於「疑罪從無」的情況，不應當認定為「事實不清、證據不足」。李建功認為，「證據不足」的前提是要有直接或間接證據指向其犯罪，僅是達不到建立可以認定事實的證據體系。但案件在排除非法證據後，根本沒有任何證據指向其犯罪，故就適用法律問題提出上訴，請求對無罪判決適用法律進行審查及修正。

李建功於2008年被法院一審判處死緩。（網上圖片）

事實上，再審時檢察官的公訴意見表明，據以認定李建功殺人的直接證據，只有其自身的有罪供述，沒有其他證據相印證。不但李建功對關鍵事實的供述前後矛盾、說法不一、反覆不定，而且作案時間、作案過程、被害人的衣着特徵等關鍵情節，亦得不到其他證據的印證，尤其缺乏客觀證據的印證。檢察官指，現有證據與指控事實之間不能形成完整的證據鏈，不能證明被害人是李建功所殺，不能由證據得出唯一的結論，「案件證據不足，尚未達到證據確實、充分的證明程度」。

（澎湃新聞）