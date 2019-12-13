放棄華為　挪威電信選擇愛立信為5G主要供應商

繼美國日本等國家之後，挪威電信（Telenor）也宣布，已經選擇愛立信（Ericsson）為5G的主要科技提供商，並縮減了中國通信設備製造公司華為的參與。

華為公司一直被許多西方國家視為眼中釘。（VCG）

據英國路透社報道，在與華為在4G網絡進行了10年的合作後，挪威電信12月13日表示，已經選擇瑞典的愛立信作為挪威5G電信網絡的主要科技提供商，並縮減了中國華為的參與。

據悉，美國出於對高科技間諜的顧慮，敦促挪威等北約盟友將華為排除在利潤豐厚的5G協議之外。

值得一提的是，在稍早前的9月26日，挪威內閣部長阿斯特魯普（Nikolai Astrup）表示，挪威不計劃將中國華為排除在該國5G電信網絡建設之外。

阿斯特魯普稱：「我們與各企業就安全問題展開了良好的對話，之後將由企業自行選擇供應商。我們在挪威不針對任何供應商實施禁令。」

當時路透社的評論指出，挪威此項決定使其與北約盟國美國發生衝突。

早在今年1月份，挪威時任司法部長瓦拉（Tor Mikkel Wara）表示，正在考慮禁止華為參與該國的5G建設。瓦拉當時說：「我們與美國和英國有着同樣的擔憂，那就是對挪威的私人和國家行為者進行間諜活動。」

據瞭解，華為公司目前是世界第一大電信設備製造公司，多年來被西方國家質疑有中國政府和軍方的背景。

對於挪威方面的質疑，華為的挪威分公司曾表示，願意對華為設備進行詳細的檢測與核查，證明可以用作挪威5G網絡中的安全產品。