德國議員起草法案全面禁止華為　默克爾對華政策面臨壓力

德國國會議員正起草一份法案，要求政府將「不值得信任的」5G設備供應商排除在「核心網絡和外圍網絡」之外，這實際上將禁止中國電訊設備供應商華為公司參與德國的5G網絡建設。

德國議會「叛亂」？

彭博社12月12日報道，德國執政黨國會議員正起草一份法案，要求政府將「不值得信任的」5G設備供應商排除在「核心網絡和外圍網絡」之外，這實際上將禁止中國電訊設備供應商華為公司參與德國的5G網絡建設，德國總理默克爾（Angela Merkel）可能將在議會面臨壓力。

報道稱，德國議員提出的這項法案超出了此前的要求，即僅禁止中國公司進入「更敏感的」核心網絡。

彭博社評論稱，德國下議院聯邦議院的努力，是對默克爾平衡5G安全考慮與德中脆弱經濟關係所進行努力的重大挑戰。包括德國情報機構和內政部在內的默克爾政府鷹派人士警告稱，華為與北京政府的關係構成了安全風險。

草案或為華為度身定製

報道稱，儘管草案沒有明確提到華為，但草案是為這家中國公司量身定做的，是在圍繞5G安全進行了數月辯論之後出台的。

彭博社得到的這份草擬法案稱，默克爾政府制定的安全準則，包括認證程序和誠信聲明，還遠遠不夠。

草案直接提到了中國，稱供應商所屬國家的政治和法律制度也必須考慮在內。

在談判代表們為最終草案討價還價之際，默克爾領導的基民盟（CDU）和社民黨（SPD）的議員們制定的嚴格安全標準，顯示出反對華為的勢頭正在增強。

基民盟11月23日在大會上通過了一項提案，規定「只有以可驗證方式滿足明確界定的一系列安全標準的裝備商」才能參與建設。提案中雖未指明任何國家或企業，但是倡議人並不掩飾，提案針對的是中國華為公司。

這項提案雖然遭到默克爾辦公室的強烈反對，但最終還是通過，甚至連德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）也表示支持。

德議員：有替代選項

德國議員們稱，5G技術是德國的「數碼神經系統」，他們表示，歐洲已經擁有了兩家公司，可以替代構成威脅的「國家補貼」競爭對手，包括芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson）。

草案稱，「因此，在5G網絡擴張方面依賴歐洲解決方案，並培養歐洲冠軍企業，符合德國自身的利益。」

彭博社評論稱，將華為排除在外圍網絡之外，而不僅是更敏感的核心網絡，將給德國電信公司帶來麻煩。德國電信公司警告稱，禁止華為將會推遲德國5G的建設，並使其更加昂貴。

12月11日，作為德國三大電訊營運商之一的西班牙電信德國公司（Telefonica Deutschland）宣布，將與中國的華為和芬蘭的諾基亞合作在德國建立5G網絡。

華為曾多次否認將為任何政府進行間諜活動，並要求美國提供證據，但華盛頓迄今並未提供證據。

華為多次否認自己的設備有後門。7月23日，華為公司創始人、CEO任正非告訴意大利媒體《24小時太陽報》，華為準備與任何國家簽署「無後門」協議。