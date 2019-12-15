【中美貿易談判】中方：暫不對美國部分商品加徵10%、5%關稅

上周五（13日），中美官方宣布達成第一階段貿易協議。國務院關稅稅則委員會今日（15日）發布公告，決定對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品，暫不徵收10%、5%關稅，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。

中方12月13日晚上舉行跨部門記者會，宣布已就中美第一階段經貿協議文件達成一致，美方將分階段取消對華產品加徵關稅。（美聯社）

公告又指，除上述措施外，其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。中方希望與美方在平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，促進中美經貿關係穩定發展。

據早前報道，中美官方宣布達成第一階段貿易協議，兩國目前均未公布協議文本的全部內容。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）提到，協議細節會在今後數周公布，其中包括中國如何更好地打擊造假和專利及商標違規等行為。協議中有關禽肉和動物飼料等個別產品有明確的購買指標，目前暫時不會公布。他領導的美國貿易代表辦公室表示，美國將對約2500億美元的中國進口商品保持25%的税率，並同意將1200億美元產品的關税從15％降至7.5％。所降關税涉及的商品包括玩具、手機和服裝。

中國官員介紹協議時表示，文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節。

（綜合報道）