中美達成首階段貿易協議　中方：多進口美農產品不會衝擊國內農業

國新辦13日晚11點舉行記者會，宣布中美達成第一階段貿易協議，有記者提問中方在協議裡同意，自美國進口的農產品將大幅增加，是否將對國內農業造成衝擊？ 對此農業農村部副部長韓俊表示，中美雙方都會增加出口農產品到對方國家，平等互利、合作共贏。此外中方會堅守「穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裡，而且要裝自己的糧食，要守住國家糧食安全的底線。」

韓俊表示，毫無疑問，實施這個協議，中方從美國進口的農產品會大幅度增加。（路透社）

韓俊表示，這次中美雙方達成的第一階段貿易協議將是一個平等互利、合作共贏的協議，其中《食品和農產品貿易》章節，集中體現了雙方在農業領域的關注。這個協議的實施，首先將有利於擴大中國的農產品對美國的出口，因為中國每年對美國的農產品出口量也很大。

韓俊表示，在談判過程中，中方始終堅持自身合理訴求，經過反覆磋商，美方近期先後公布了允許中國自產熟制禽肉、鯰魚產品輸美的最終規則，中國成為繼加拿大、墨西哥、智利等國之後有資格向美國出口自產原料熟制禽肉的國家，也是目前全世界有資格向美國出口鯰魚的三個國家之一。

韓俊表示，此外，美方還同意公布中國的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程序，允許這些產品向美國出口，並在協議中就儘快解除中國輸美水產品自動扣留等作出了積極承諾。這其中有些問題已經談了十多年了，這次終於有了實質性突破，這些成果將會對我們相關產品的輸美產生積極影響，「有助於我國農業行業擴大對美國的出口，為我國農民和產業界爭取到實實在在的利益。」

出席記者會官員包括發改委副主任寧吉喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、農業農村部副部長韓俊和中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。（路透社）

韓俊表示，毫無疑問，實施這個協議，中方從美國進口的農產品也會大幅度增加。加入世界貿易組織WTO以來，中國農產品貿易規模持續擴大。2018年，中國整個農產品貿易額達到了2168.1億美元，其中進口額是1371億美元，2018年一年就增長了125億美元。進口額佔到全球農產品貿易額的1／10。中國現在已經是全球最大的農產品進口國。隨著人民生活水平的提高，我們對優質農產品的需求是強勁的，進口會進一步擴大。

韓俊表示，中美同為農業大國，兩國農業的互補性是非常強的，可以說中美是天然的農業合作夥伴，具有廣闊的合作空間。在經貿摩擦之前的正常年份，中國自美農產品進口一直穩定在一個很高的規模上。

韓俊舉例，2015年至2017年，每年中國從美國平均進口242億美元農產品。受加徵關稅影響，2018年中國自美農產品進口減少到162.3億美元，同比下降了32.7％。今年1至10月份，中國自美農產品進口達到104億美元，同比下降了30.8％。

韓俊表示，協議的達成和實施，將會解決兩國在農產品和食品貿易方面存在的一些突出問題，將會消除很多分歧，也會為解決兩國長期關切奠定一個很好的基礎。

美國農業部公布數據顯示，近期中國繼續購買美國大豆、豬肉及牛肉，續成全球最大的大豆買家。（資料圖片）

韓俊指出，協議實施後，中方大幅度增加自美國農產品進口，毫無疑問，這有利於填補國內農產品供求缺口。比如大豆，中國現在一年進口的大豆在9000萬噸左右，85％左右要靠進口。今後從美國擴大進口的一些農產品，還是我們當前穩定國內市場急需的產品；比如豬肉、禽肉等，我們最近宣佈解除了對美國禽肉輸華禁令。「毫無疑問，這些產品的進口不會對我們的國內農業產生衝擊。」

韓俊表示，協議實施後，中國會從美國進口一部分小麥、玉米，也包括大米，實際上這些年以來，中國每年都從美國進口一些小麥和玉米，但是數量嚴格控制在關稅配額範圍之內，數量是很有限的。中國自國際市場進口小麥、玉米和大米，主要還是適度調節國內餘缺。

韓俊強調，中方會堅守「穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裡，而且要裝自己的糧食，要守住國家糧食安全的底線。」中美協議《食品和農產品貿易》章節充分貫徹了兩國元首在阿根廷和大阪會晤達成的重要共識，體現了平等互利、合作共贏原則。協議的實施，將進一步深化中美農業合作，強化農業在雙邊關係中的重要支柱作用。