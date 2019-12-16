QQ群發辱華言論遭舉報　南京警方罕見立刑事案嚴懲精日分子

南京日前打擊精日分子引發關注，其中4名嫌疑人被刑事立案。

綜合媒體12月16日報道，南京警方於12月15日接到網民舉報稱，某QQ群有發布歪曲南京大屠殺、辱華、反華等精日言論。經查，該群及群管理員建立或加入的精日群組共20餘個，群成員總人數達到4,800餘人，其中發布的精日言論更是不計其數。

4名嫌疑人於3月被抓獲，經審查，其對犯罪事實均供認不諱。他們因涉嫌非法利用信息網絡罪被南京玄武分局刑事拘留，後變更強制措施為取保候審，現案件在進一步偵辦中。

據悉，警方共打處7起精日行為案件，其餘6起嫌疑人均涉尋釁滋事被拘留。

中國對南京大屠殺死難者的紀念已經上升到國家層面。（VCG）

近來，在內地社交媒體上可見。一些精日分子發表認同和美化日本的言論或行為包括以文字、圖片、語言、說唱、照片、影視、肢體語言等各種方式，以二戰時期日本軍人造型亮相。這類舉止，無疑直接觸怒了眾多中國民眾。

2019年7月29日，中國四個省份包括遼寧、安徽、湖北、江蘇於7月28日聯動發佈有關打擊精日分子的警情通報，多名精日分子被逮捕。其中，22歲安徽精日分子張某寧被逮捕，其創作「豬頭人身」系列侮辱中國人形象的漫畫300餘幅。

對此現象，中國外交部長王毅早前在召開記者會離場時，回應媒體追問表示精日分子是「中國人的敗類」。

2018年12月13日，《南京市國家公祭保障條例》正式施行，該條例首次對傷害民族情感的「精日」行為劃定了「法律紅線」。