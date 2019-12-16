【澳門回歸20年】央視發布新版七子之歌MV　微博網民：聽到就落淚

即將迎來的周五（20日）是澳門回歸20周年，官媒央視播出了新版《七子之歌》MV，在微博引發熱烈討論，不少人稱聽到旋律就落淚。 有網民就此表示，澳門的繁榮穩定是「一國兩制正面教材」，還有人指近期將安排赴澳門旅行。亦有網民藉機「提提」香港：「這才是年輕人該有的樣子，再想想香港那群年輕人……」

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《七子之歌》原是詩人聞一多於1925年3月在美國留學期間創作的一組共7首民族主義愛國詩歌，題材分別包括當時中國割讓予列強的7塊殖民地或租借地：澳門、香港、台灣、威海衛、廣州灣、旅順及大連。詩歌以擬人手法將這7處失地比作遠離母親懷抱的7個孩子，用孩童的口吻哭訴他們被迫離開母親的襁褓，受盡異族欺淩，渴望重回母親懷抱的強烈情感。

由李海鷹在1997年作曲、澳門少女容韻琳領唱、央視製作的大型電視紀錄片《澳門歲月》主題曲使用此組詩的澳門篇，創作歌曲《七子之歌》。由於紀錄片的影響力，在1999年12月20日澳門回歸時被選用作主題曲。

央視此番發布的《七子之歌》MV，以不同年齡層的澳門民眾合唱的畫面為主軸，並出現不少澳門民眾慶回歸、慶祝回歸20周年的場景，大三巴牌坊等澳門著名地標亦出鏡。影片還展現許多澳門市民的生活場景。另外，港珠澳大橋亦多次出現在MV中。

在微博上，網民對新版《七子之歌》MV反應熱烈，紛紛表示大受感動：

「有些旋律，總是在你的淚腺上彈奏的」 「不知道為甚麼聽這樣的歌不知覺會掉淚。」 「祝澳門愈來愈好 有機會一定去澳門走走 看看祖國大好河山」 「歌好聽詞更美 澳門會在祖國母親的懷抱裡愈來愈好」

也有網民將澳門與香港作對比，認為香港應多向澳門學習：

「祝澳門寶寶愈來愈好，愈來愈強大。當然，實現這一切的前提是跟着黨跟着組織走才有可能。不乖的香港寶寶就是前車之鑑……真的是被人賣了都還在幫對方數錢的傻孩子一個。」 「澳門人唱七子之歌的時候有種熱淚盈眶的感覺，在想這才是年輕人該有的樣子，再想想香港那群年輕人」 「澳門人的聰明是幾代香港人學不會的，祝福澳門愈來愈繁榮，也希望我們大中華愈來愈富強。」 「澳門跟我們接受的愛國教育是一樣的 課本教材都跟我們一樣 而香港就不一樣了唉」

（綜合報道）