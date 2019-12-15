發改委：支持澳門發揮區域發展核心引擎作用　推進經濟多元發展

國家主席習近平將於12月18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察澳門特別行政區。外界預料中央將宣布一系列優惠措施，將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。

據新華社今天（15日）報道，國家發展改革委有關負責人接受新華社記者專訪時表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱《規劃綱要》）明確澳門作為大灣區四大中心城市之一和區域發展核心引擎，充分體現國家對澳門的高度信任和殷切期盼。中央將繼續支持澳門發揮好這一核心引擎作用，在強化澳門特色優勢產業的同時推進經濟適度多元發展，建設好「一中心、一平台、一基地」。（即世界旅遊休閒中心；中國與葡語國家商貿合作服務平台；以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地）。

外界預料中央將宣布一系列優惠措施，將澳門以博彩業為主的經濟，轉向包括金融及旅遊等多元化發展。（資料圖片）

在建設世界旅遊休閒中心方面，這位負責人表示，各有關方面大力支持配合澳門特別行政區政府，在完善政策體系、深化區域合作、拓展旅遊市場、促進產業協同發展等方面取得一定成績，有效推動澳門世界旅遊休閒中心建設。2019年上半年，國家發展改革委印發實施《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》，把拓展澳門發展空間作為珠海橫琴國際休閒旅遊島建設的重要內容，進一步深化細化財稅、投融資、金融、土地等方面政策，並提出開放、人才等方面政策舉措，全力配合澳門世界旅遊休閒中心建設。

在建設中國與葡語國家商貿合作服務平台方面，這位負責人介紹，中央積極支持澳門發揮與葡語國家的聯繫優勢，依托中國與葡語國家商貿合作服務平台，為內地和香港企業同葡語國家間貿易投資、產業合作、人文及科技交流等活動提供金融、法律、信息等專業服務，聯手開拓葡語國家和其他地區市場，助力澳門企業加快發展。

關於打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地，這位負責人說，一是支持澳門在對外交往活動中傳播中華優秀文化，積極主動闡釋好中國道路、中國特色，講好當代中國故事、發出更多中國聲音；二是支持澳門發揮中西文化融合優勢，加強與內地及「一帶一路」相關國家和地區的文化交流，加快發展文化產業和文化旅遊，打造獨具澳門特色的文化產品和文化品牌。

負責人還表示，緊扣《規劃綱要》賦予澳門的發展定位，圍繞「國家所需、澳門所長」，支持澳門做優做強旅遊休閒、金融服務、中醫藥等優勢產業，加快培育會展、海上旅遊、海洋科技等新興產業，發揮澳門在廣珠澳科技創新走廊中的重要節點作用，建設好「一中心、一平台、一基地」。加強澳門對周邊區域發展的輻射帶動作用，依托橫琴這一重要平台，推動粵澳深度合作，拓展澳門發展空間。