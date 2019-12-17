【國產航母入列】習近平見證山東艦服役　中國正式進入雙航母時代

中國首艘國產航母南下駐泊海南三亞軍港一個月後，迎來高光時刻。12月17日，在中共軍委主席習近平的見證下，這艘中國第一艘自產的航空母艦正式加入海軍，完成成軍前的最後一步。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席「山東艦」交接入列儀式。（CCTV）

+ 4 + 3 + 2

習主持國產航母成軍典禮

根據中國官方通稿：中國首艘國產航母山東艦17日16時在三亞軍港交付海軍，中共總書記、軍委主席習近平出席交接入列儀式，共有5,000多人參加。期間，習近平登上山東艦檢閲儀仗隊。這意味着中國首艘航母已經被命名為山東艦，舷號17。中共官員丁薛祥、劉鶴、何立峰，中共軍委高層李作成等出席。

在習近平出席國產航母成軍典禮前，海外最新衛星照顯示，三亞錦母角航母基地的棧橋出現觀禮台，這與中國首艘航母遼寧艦在7年前入列儀式如出一轍。此外，航母甲板出現紅地毯，航母右舷出現舷梯。

這艘被稱為002型的國產航母甲板上停留有7架殲-15艦載戰鬥機，遼寧艦則裝備有24架該型戰機。航母所在的棧橋對面，駐泊有1艘驅逐艦和1艘護衛艦。

從泰國完成訪問行程的中國海軍司令沈金龍已趕赴三亞基地，整個航母成軍慶典於17日16時左右舉行，習近平從北京直飛三亞，隨後趕赴錦母角基地。

整個儀式完成後，習近平將從三亞北上，赴澳門參加回歸中國20周年大會，以及澳門新一屆特區政府就職儀式，並視察當地。

隨着國產航母的服役，中國正式迎來「雙航母」時代，這不僅將大幅增強海上實力，而且還能夠維護本國在海外持續擴張的利益，譬如海上生命線將大受脾益。

根據中國國防部早前的說法，國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機和其他型號。

但根據外界猜測，這艘以遼寧艦為藍本而建的航母滿排量可達7萬噸，安裝與遼寧艦相同的紅旗-10艦空導彈、1130近防炮等。

根據海外數據顯示，遼寧艦滿排則為6.7萬噸，使用常規動力裝置，最大航速30節，搭載艦員1,960人，搭載24架殲-15，以及直-18J預警機、直-18F反潛機、直-9C搜救機等。

遼寧艦的續建由中共前總書記江澤民拍板，並於2012年9月25日在時任中共軍委主席胡錦濤的主持下加入中國海軍。該艦因改裝自蘇聯的廢棄航母「瓦良格」號，因而不能算國產艦。

截至目前，除所謂「準航母」外，真正擁有航母的國家僅有美國、中國、英國、俄羅斯、法國、印度、意大利、泰國，但擁有多艘大中型航母的國家僅有美國、中國、英國。

其中美國擁有10艘尼米茲級航母和1艘福特級航母，這些超級航母滿排均超過10萬噸；英國則新近擁有2艘伊麗莎白女王級航母，滿排均超7萬噸。

不過，鑑於英國已無法拿出更多的驅護艦來滿足航母編隊的組成需要，因此可以說，全球僅有中美兩國能夠組建龐大的航母編隊。

+ 4 + 3 + 2

國產航母成軍 如何編隊更受關注

雖然擁有兩艘航母，但如何編隊使用，則是另一個大問題，中國海軍一直處在摸索中，這可從遼寧艦航母編隊的構成變化可見一斑。自服役以來，遼寧艦航母編隊的構成經歷多次變化。

2013年11月，遼寧艦舉行跨海區遠航，首次展示航母編隊。彼時，編隊僅有瀋陽艦、石家莊艦2艘驅逐艦和煙台艦、濰坊艦2艘護衛艦，艦艇數量、類型少。可見，當時還處於摸索階段。

時隔3年的2016年底，遼寧艦首次越過第一島鏈赴西太平洋訓練，並罕見地展示大編隊。其中除航母外，還有2艘052C驅逐艦、1艘052D驅逐艦、2艘054A護衛艦，1艘056A護衛艦、1艘903A綜合補給艦。其後還有一艘051C驅逐艦加入，水下被指還有1艘093攻擊核潛艇。

彼時遼寧艦如此大規模的航母編隊被指趕上美國海軍的航母編隊，但整體作戰能力不可同日而語，畢竟無論是單艦性能，還是聯合能力，都有較大差距。

2018年，遼寧艦的編隊又有新變化，航母編隊由1艘052D驅逐艦、1艘051C驅逐艦、3艘052C驅逐艦、2艘054A護衛艦，以及1艘901綜合補給艦組成。

由於中國航母起步並不算早，因此現階段的海軍所展示的航母編隊並不能代表未來的實際情況。因為隨着052D驅逐艦、055型驅逐艦的持續批量建造，航母編隊的構成還將會出現變化。最新消息便指，遼寧艦已開始和055型驅逐艦進行聯合演練，正處於磨合期。

一旦新型的052D驅逐艦和055型驅逐艦，以及其他類型的輔助船隻的加入，中國海軍的航母編隊整體作戰能力將大幅超越現有擁有航母的國家，逼近世界頭號海軍強國的美國海軍航母編隊。