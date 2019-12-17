政壇再增「70後」高官　中信副總黃志強出任內蒙古副主席

近日，中國政壇再增「70後」高官：中信集團有限公司副總經理黃志強由企轉政，出任內蒙古自治區副主席。

據內蒙古新聞網消息，17日上午，自治區第十三屆人大常委會第十七次會議舉行第二次全體會議，表決通過《關於接受段志強同志辭去自治區副主席職務的請求的決定》，決定任命黃志強為內蒙古自治區副主席。

據悉，段志強已於12月11日出任內蒙古黨委常委、統戰部長，目前繼續兼任赤峰市委書記。

履新內蒙古的黃志強此前一直任職企業，「空降」內蒙古前，黃志強任中國中信集團有限公司副總經理，同時擔任中國中信股份有限公司和中國中信有限公司副總經理。

公開資料顯示，黃志強現年49歲（1970年6月生），畢業於清華大學工商管理專業，工商管理碩士；1993年進入中國銀行，曾任中國銀行總行公司業務部副總經理、風險管理部副總經理，浙江分行副行長，總行戰略發展部總經理、風險管理部總經理，遼寧分行行長；中國出口信用保險公司（下稱中國信保）副總經理。

據中國信保官網介紹，2018年10月，時任副總經理黃志強當選伯爾尼協會副主席，這是首次由中國的代表擔任該國際組織的高管職務。伯爾尼協會全稱為國際信用和投資保險人協會，是目前世界上最具影響力的信用保險行業國際組織。

天津市副市長連茂君也是「70後」。（網絡圖片）

據瞭解，2019年以來，內蒙古政府高層「兩進三出」。先後有三名副主席轉任自治區黨委常委，分別是現任黨委組織部長楊偉東、黨委秘書長張韶春、黨委統戰部長段志強。同時，兩名官員「空降」升任內蒙古自治區政府副主席，除了黃志強，還有時任中宣部副秘書長、中國宣傳幹部學院常務副院長、黨委書記鄭宏範。標配為「一正八副」的內蒙古政府領導層，目前還缺一名副主席。

值得一提的是，隨着黃志強履新，中國「70後」高官增至20人。其中，2018、2019年分別晉升7人、8人。1973年4月出生的廣西自治區政府副主席楊晉柏是中國最年輕省部級官員。

2019年11月以來，中國至少已新增三名「70後」高官，除了黃志強，另兩位是天津市副市長連茂君、中央紀委國家監委駐應急管理部紀檢監察組長蒲宇飛。