中國第一艘國產航母「山東艦」交付海軍　習近平出席交接入列儀式

據央視消息，中國第一艘國產航空母艦山東艦17日下午在海南三亞某軍港交付海軍。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

國產航母於2017年4月下水。（視覺中國／資料圖片）

據悉，今天來自海軍部隊和航母建設單位的代表約5000人在三亞碼頭整齊列隊舉行儀式。

下午4時許，交接入列儀式開始，全場高唱中華人民共和國國歌，五星紅旗升起。儀仗禮兵護衛著八一軍旗、命名證書，正步行進到主席台前。習近平將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長、政治委員。山東艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗、命名證書。習近平同他們合影留念。交接入列儀式在中國人民解放軍軍歌聲中結束。

隨後，習近平登上山東艦，檢閱儀仗隊。習近平察看有關裝備，了解艦載機飛行員工作生活情況。習近平前往駕駛室，同官兵親切交流，在航泊日誌上鄭重簽名。

「山東艦」是中國第一艘國產航空母艦。圖為山東艦結束第4次海試返回大連母港。（資料圖片）

命名「山東艦」 舷號「17」

習近平在碼頭接見了航母部隊官兵代表和航母建設單位代表。習近平對航母建設取得的成績表示肯定。丁薛祥、劉鶴、何立峰、李作成出席儀式。張又俠主持儀式，宣佈中國第一艘國產航母交接入列和艦名、舷號。中國船舶集團有限公司董事長雷凡培、海軍司令員沈金龍在儀式上先後發言。

經中央軍委批准，中國第一艘國產航母命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，舷號為「17」。

中央和國家機關有關部門、軍委機關有關部門、南部戰區、海軍、海南省以及航母建設單位的負責人參加儀式。