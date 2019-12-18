退役軍人事務部與保利、萬科簽就業合作協定　提供2.6萬就業崗位

退役軍人事務部就業創業司17日在北京與保利、萬科集團所屬企業簽署退役軍人就業合作協定。

保利、萬科兩家集團公司承諾將在未來3年內，每年分別拿出分佈於22個省（區、市）的1.2萬個和分佈於28個省（區、市）的1.4萬個崗位招聘退役軍人，涉及財務、工程、房產行銷、居住服務、人事行政等15種崗位類別。在此基礎上，兩家企業還將對招錄退役軍人的教育培訓、職位晉升進行專門規劃和針對性幫助。

據退役軍人事務部有關負責人介紹，此次簽署合作協定，是拓寬退役軍人就業管道、實現崗位供需精准對接的創新性舉措，對於推動解決退役軍人就業結構性矛盾具有重要意義。今後，各級退役軍人事務系統將進一步與更多有意於吸納退役軍人就業的覆蓋範圍廣泛、社會影響力大、家國情懷濃厚的國有和民營大型企業開展合作，把促進退役軍人就業工作推向新的發展高度。

近年來內地曾多次發生退役老兵維權事件，而政府亦出台各類政策以改善退役軍人待遇。如今年7月，退役軍人事務部、財政部日前發出通知，提高部分退役軍人和其他優撫對象等人員撫恤和生活補助標準；各地方政府亦設法安置退役老兵，如山東政府8月就發布有關「退役士兵就業安置工作」的公報，要求確保將接受政府安排的退役士兵全部安排到機關、事業單位和國有企業。

（新華社）