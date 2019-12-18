解放軍少將：未來殲-20將上艦　下艘航母或用60架艦載機

中國首艘國產航母「山東艦」日前在海南三亞某軍港正式加入海軍，「艦載機」的問題引發外界關注。 對此，中國海軍少將尹卓披露內情。他表示，未來一定會有殲-20和殲-31上艦。

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據央視12月18日報道，中國海軍少將、軍事專家尹卓表示，未來一定會有殲-20和殲-31上艦。下一艘中國國產航母，或將採用大甲板和彈射起飛的方式。另外，艦載機聯隊的飛機數量會遠遠超過「遼寧艦」和「山東艦」，至少在60架以上。

他進一步指，其中，四代機和五代機將結合使用，四代機的殲-15可以攜帶大量的對空對陸對海的導彈，五代機可以發揮它的隱身優勢，保護國家利益。

殲-20是中國研製的首款第五代雙發重型隱形戰鬥機。它具有很強的隱身性能和超音速機動能力，既能飛得夠遠，也能承載更多武器。

此外，殲-31作為中型多用途戰鬥機，體積、重量、載油和載彈量都低於殲-20。2016年，經過大幅改進的殲-31出現並於當年年底進行首飛。不過至今仍沒有確切的定型或服役消息。2019年7月9日，據《中國日報》報道，殲-31總設計師透露，該機進度一切順利，在不久將來可看到最新發展，「大家可以耐心等待這個項目的好消息」。

此前亦有消息指，經過大幅改進的殲-31可能未來會進入中國海軍服役，成為最新一代航母隱身艦載機。