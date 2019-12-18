外媒看中國「山東艦」服役：挑戰美國海上地位

對中國首艘國產航母山東艦正式服役，外國媒體紛紛關注與報道，《紐約時報》認為中國將挑戰美國海上地位。

挑戰美國？

美國《紐約時報》12月17日稱，中國第二艘航母服役，標誌該國挑戰美國的海洋主導地位，是一個新的里程碑。山東艦是中國首艘國產航空母艦，將增強中國在南海和台灣海峽的威懾力。

報道稱，中國正在建造第三艘航母，據認為正計劃建造第四艘，這將使其成為僅次於美國的第二大航母國家。

路透社稱，這是中國雄心勃勃的軍事現代化進程中的又一大步。

中國官方媒體引述專家稱，中國需要至少六艘航母。而美國正營運10搜航母，並計劃再建2艘。

大多數專家認為，發展這樣一支部隊對中國來說將是一項耗時數十年的任務，但國產航母的進展將提升北京的聲望，許多專家認為這將最終削弱美國在該地區的軍事地位。

英國廣播公司（BBC）稱，中國的國產新航母山東號標誌着中國海軍空中打擊力量得到進一步提升，也使中國成為美國、英國和意大利之後，擁有多艘航母的國家。

彭博社17日稱，中國首艘國產航母服役，標誌着中國日益增長的軍事雄心的一個分水嶺。

報道稱，中國一直在尋求增強其海軍力量，以向海外投射實力，並保護日益廣泛的利益，包括其在南海廣闊而有爭議的領土主張。

美國《華爾街日報》稱，山東艦服役是中國致力於迅速實現軍隊現代化、成為世界級海軍強國相關行動的最新里程碑。

作戰能力遠勝遼寧艦

台灣《聯合報》稱，山東艦的基本設計，仍然沿襲遼寧艦。不過因為是新船，機械問題應該低於曾報廢多年的遼寧艦；預期在搭載飛機數量等方面，也會優於遼寧艦，外界估計可達30架殲15戰機以上。

美國海軍戰爭學院（US Naval War College）的中國海軍專家馬丁森（Ryan Martinson）表示：「這是一個重大里程碑，中國的目標顯然是建設一支以航母為中心的海軍。」

馬丁森教授表示，新航母執行任務的主要區域將是第一和第二島鏈之間的具有戰略意義的海域。過去20年來，中國海軍一直致力於獲得突破第一島鏈、在太平洋及更遙遠海域自由航行的能力。

馬丁森教授表示，兩條島鏈之間的水域「將成為未來與美國發生任何衝突——這是中國軍方最關心的事情——的一個關鍵戰場……但是，在中國可以期望在與美國的較量中奪取並保持制海權之前，中國將需要多得多的航母和很多年的訓練。」

《華爾街日報》則稱，中國大陸從未放棄使用武力收復台灣。這艘航母上個月通過了具有戰略敏感意義的台灣海峽，然後赴南中國海海域開展中國海軍所稱的「科研試驗和例行訓練」；期間美國和日本軍艦尾隨在後。

台北方面對中國航母在台灣總統選舉臨近之際通過台灣海峽表達了不滿。台灣外交部長吳釗燮在Twitter上稱，這艘航母穿越台灣海峽表明中國企圖干預台灣的選舉，但台灣選民不會被嚇倒。