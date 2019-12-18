傳美國將限制對華出口尖端技術　中國外交部：他們有些太自以為是

有消息指，美國正在敲定一套規則，限制向中國等國家出口尖端技術。對此，中國外交部表示，美方以為此舉能夠遲滯中國的發展進步，有些太自以為是。

耿爽指，美方以為能夠遲滯中國的發展進步，有些太自以為是。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽在今日（18）例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，干涉、限制企業之間正常的交往與合作。並敦促美方要多做有利於促進中美互信與合作的事情，而不是相反。

耿爽強調，美方不要以為限制對華出口尖端的科技能夠阻止中國的科技創新，能夠遲滯中國的發展進步，他們有些太自以為是了。

他直言，「我可以告訴他們，新中國成立70年來取得的偉大成就，是中國人民自力更生艱苦奮鬥，流血流汗拼搏出來的。無論美方限制也好、干擾也好、破壞也好、封鎖也好，對中方都造不成太大的困境。暫時的一些挫折只會激發中國人民的聰明才智和昂揚鬥志，我們對中國的科技進步和中國的發展壯大充滿信心。」

《路透社》消息稱， 特朗普政府正在準備出台涉及面較窄的一系列規定，限制美國向中國等對手國家出口尖端技術。

報道指，美國商務部正對5項規定進行最終修改，目的是為了避免量子計算、3D打印等敏感技術落入競爭對手中。