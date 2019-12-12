中國首顆5G低軌寬頻衛星12月底發射　單星覆蓋面積約等於50個上海

中國首顆通信能力可達10Gbps的民營5G低軌寬帶衛星近日正式出廠，預計12月月底搭載快舟一號甲火箭發射升空。

綜合媒體12日報道，中國商業航天企業銀河航天（北京）科技有限公司10日在京宣布，將於本月底發射5G衛星，這是中國首顆由商業航天公司研製且對標國際水平的5G低軌寬帶衛星。

中國民營銀河航天首發5G衛星，預計於12月底在甘肅酒泉發射。（微博@PhoneK數碼）

據瞭解，該衛星是銀河航天自主研製的首顆Q/V頻段衛星，也是中國首顆由商業航天公司研製的200公斤量級衛星，運行軌道高度為1,200千米，單星可覆蓋30萬平方公里。

銀河航天創始人、董事長兼CEO徐鳴曾表示，從首發星開始，銀河航天將跨出「太空互聯網」的第一步，未來銀河航天將規模化研發和生產低成本、高性能的5G衛星，構建太空互聯網。

據悉，在衛星中採用Q/V頻段具有較高的技術難度。「未來低軌頻率資源需求必將持續增長，儘早佈局毫米波頻段才有『換道超車』的可能，哪怕是承擔無數不可預料的風險。」銀河航天創始人徐鳴表示，對於中國的商業航天突圍者來說，想要對標甚至追趕國際上SpaceX、OneWeb等頭部企業，必須要有硬核的關鍵技術，Q/V頻段載荷技術便是其中之一。

12月10日，中國2019年度CEO峰會暨獵雲網創投頒獎盛典上，徐鳴以《太空互聯網時代的中國機遇》為主題分享了自己的觀點。

銀河航天創始人徐鳴：「太空互聯網」將是5G時代便捷高效低成本的基礎設施。（網上圖片）

據徐鳴介紹，目前，在太空互聯網建設方面，全球大概有三家這樣的公司，在美國是Starlink，還有Oneweb，在中國則是銀河航天。相較於目前地面鋪設光纖、基站的二維網絡結構，太空互聯網所代表的三維網絡結構在服務方式方面，提供了更多的自由度，也可以讓組網成本快速下降，大概只需要目前4G網絡投資額的1%。

徐鳴指出，太空互聯網本身解決的問題，就是用更低的成本去解決地面網絡服務的問題。在未來5G+物聯網的時代裏，太空互聯網可以提供更好的基礎設施服務。目前，全球70億人中，仍有40多億人沒辦法上網，他們廣泛分布在拉美、南美洲、澳洲以及東南亞地區，太空互聯網的鋪設可以為這些地區的人們提供便捷的上網服務，這其中也藴藏着巨大的未來商業的機會。