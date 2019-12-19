中國駐澳大使：「維族人被拘」是假新聞　澳籍作家楊恆均身體健康

中國駐澳洲大使成競業今日（19日）在澳洲堪培拉召開記者會，稱在上百萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族在新疆被囚禁的報道是「假新聞」；同時表示，在中國被拘留的澳籍華裔作家楊恆均身體健康，當局正調查其間諜行為。

成競業稱，維吾爾族和其他穆斯林少數民族正在接受職業培訓。（新華社／資料圖片）

綜合外媒報道，成競業在澳洲堪培拉召開記者會，並對「穆斯林少數民族被迫害」的說法表示不滿。

成競業表示，所有與新疆相關的事情，是中國的內部事務，而外界聲稱有上百萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族被囚禁的報道是「假新聞」，強調他們正在接受職業培訓。他又在會上播放有關新疆過去恐襲事件的紀錄片，稱當地政府的政策是反恐措施，並指有關措施已取得成效，新疆過去三年並無發生任何暴力或恐怖主義相關的事件。

楊恆均於今年1月入境中國時被帶走。（資料圖片）

成競業提及，今年1月被拘留、又名「楊軍」的澳洲華人楊恆均會獲得領事支持，並稱他目前尚未受到正式起訴。成競業說，相關中國安全部門將根據中國法律處理此案，其健康狀況良好，合法權利受到保護。外界會在適當的時候知道詳細信息。

楊恆均在中國出身，曾任職外交部及出版社工作。他曾在網絡上發表過大量散文和時評，其中不少為諷刺中國時弊的文章。今年1月，他於廣州入境中國時被公安帶走扣查。8月，因涉嫌間諜犯罪被逮捕。