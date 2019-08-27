中國外交部證實楊恆均涉間諜罪被捕：澳方不得干預中方辦案

澳洲外長潘恩（Marise Payne）周二（27日）表示，澳洲籍華裔作家楊恆均（本名為楊軍）已被中國正式以間諜罪名起訴。 同一日，中國外交部發言人耿爽證實此事，他稱楊軍目前健康狀況良好，並強調澳方不得以任何方式干預中方辦案。

中國外交部發言人耿爽表示，北京市國家安全局於8月23日以涉嫌間諜犯罪，依法對澳洲籍人員楊軍實行逮捕。（資料圖片）

據悉，楊恆均在今年1月時於廣州被捕，至今已超過半年。佩恩他在北京一個「殘酷的環境」中遭到扣押。

對此，耿爽27日在記者會上回應相關問題時表示，經檢察機關批准，北京市國家安全局於本月23日以涉嫌間諜犯罪，依法對澳洲籍人員楊軍實行逮捕。目前案件仍在辦理過程當中。耿爽強調，中國國家安全機關依法辦案，充分保障楊軍的各項權利，楊軍的健康狀況良好。

耿爽並表示，中方就澳方針對該案發表聲明表示強烈不滿。「中國是法治國家，澳方應切實尊重中國的司法主權，不得以任何方式干預中方依法辦案。」

楊恆均今年1月在中國被捕後，至今被拘留逾半年。（資料圖片）

據報道，楊恆均本名楊軍、現年53歲，曾任職中國外交部，並曾派駐香港。2000年前後移民澳洲，經常發表同情中國民運的文章，並自稱「民主小販」。楊恆均目前擁有美國哥倫比亞大學訪問學者身分。但因發跡後身分及立場轉變過大，真實身分長期受到外界揣測，部分海外華人更指他是中國的「海外特務」。

今年1月19日，楊恆均自廣州入境中國時被公安帶走。至1月24日，中國外交部發言人華春瑩證實，楊恆均涉嫌從事危害中國國家安全活動，被北京國家安全局扣查。

（環球網、中央社）