疑因鼓吹「滿洲獨立」　旅居芬蘭環保學者王展返國被捕

Twitter帳號「拯救公民王展」日前發文指，旅居芬蘭從事博士後研究的環保學者王展，10月15日入境中國時被警方以「煽動顛覆國家政權罪」刑拘，目前被關押在瀋陽市第一看守所。 有網上消息指，王展被捕疑似是因為他鼓吹「滿洲獨立」，且是自稱「大蜀民國臨時總統」的旅美作家劉仲敬的粉絲。

圖為王展家屬收到的拘留通知書。（Twitter@拯救公民王展）

「拯救公民王展」稱，王展是就職於芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）的環保學者，是為公義及鄉土發聲的公民，他由於「私人原因」冒着極大風險返回中國，不排除是受到誘捕或遭威脅下不得已而為之，而官方並未詳細說明逮捕原因，但已向其家人表明是「國安下轄重大團夥案件」。

網上消息指，王展是旅美作家劉仲敬的粉絲。劉仲敬去年11月曾在網上發表「大蜀民國獨立宣言」，自稱為大蜀民國臨時總統。劉仲敬今天在Twitter轉發王展被捕消息，並稱「芬蘭政府責無旁貸」。另外，Twitter帳號Shanghai Nation Independence（上海獨立建國）也發文稱，「滿洲愛國者」王展是他的舊友，是劉仲敬思想體系最早的支持者和推廣者。

王展旅居海外多年，目前是環保學者。（Twitter@拯救公民王展）

「滿洲」原為滿族在清朝的官方稱呼，後來逐漸演變為地理名詞，範圍約為如今遼寧省、吉林省、黑龍江省及內蒙古東北部地區，日本在上世紀三十年代於東北更正式扶植建立了「滿洲國」政權，並以清朝末代皇帝溥儀為帝，不過該政權最終隨著日本戰敗而崩潰，而在抗戰結束後，滿洲這一稱呼也逐漸棄置不用。

雖然台獨、港獨較為知名，但滿洲獨立、滿洲復國類似運動與組織由來已久，成員多為日本人、中國東北人，且近年拜網絡之賜有明顯擴散，引發當局關注，今年已陸續拘捕多名鼓吹「滿獨」的中國籍公民。

據芬蘭氣象研究所官網簡介，王展2007年畢業於南京大學生物系，2010年取得中國科學院植物研究所生態學碩士，2016年拿到澳洲蒙納殊大學（Monash University）氣象學博士，其後在韓國延世大學進行博士後研究，再赴芬蘭氣象研究所從事博士後研究迄今，已離開中國多年。

（綜合報道）