中國多省官員跨省晉升履新天津　背後內幕曝光

稍早前，福建官方發佈消息稱：王旭東、陳力予擬跨省提任副廳級。近日，上述兩名官員去向確定。

據官方12月19日通報顯示，兩人已北上天津：屏南縣長王旭東出任薊州區副區長，「80後」長泰縣長陳力予履新寧河區政府黨組成員。

在官方通報王旭東、陳力予跨省晉升的消息後，外界熱議一片。按照中國官場慣例，縣處級領導官員跨省交流的現象，相對少見。

中共官場人事變動細節受矚。（VCG）

在此之前，王旭東任福建省寧德市屏南縣縣長，陳力予系福建省漳州市長泰縣縣長。

官方簡歷顯示，王旭東是福建仙遊人，出生於1977年11月，研究生學歷，法學碩士。他長期在寧德工作，通過公選成為市環保局副調研員，後歷任市教育局副局長、團市委書記、壽寧縣委副書記等職，2016年12月當選為屏南縣長。

陳力予，「80後」，出生於1984年4月，福州人，管理學博士，副教授。2008年參加工作，曾任福建農林大學團委副書記，並獲得2012年度「全國優秀共青團幹部」稱號。

2015年底，陳力予「空降」長泰縣，擔任縣委副書記（正處級），並於2016年底當選為縣長。

中國《北京青年報》旗下的微信公眾號長安街知事報道稱，2019年天津從外省市引進年輕官員的力度頗大，此前已有2名江蘇的「70後」副廳級入津升正廳級。

上述2人是南京市溧水區委書記謝元，鎮江市委副書記、政法委書記倪斌，目前已分別就任東麗區區長、武清區區長。

此外，2019年11月初，遼寧省沈撫新區管委會主任連茂君，跨省出任天津副市長。他出生於1970年11月，在職研究生學歷，博士學位。

天津上述動作的背後，有一個大背景。

2019年3月，中共中央印發新修訂的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，明確提出實行黨政領導官員交流制度，加大官員交流力度，推進地區之間的官員交流。

有分析稱，此次福建兩名縣長北上天津就職，不僅開創了縣處級官員跨省交流的先河，還能夠提升年輕官員的治理能力，對天津的經濟社會發展料也將起到積極作用。