【一箭九星】中巴地球資源衛星發射升空　可為亞非拉國家提供服務

太原衛星發射中心在周五（20日）上午11時22分，利用長征四號乙運載火箭，成功將中巴地球資源衛星04A星發射升空，衛星順利進入預定軌道，任務獲得圓滿成功。 值得一提是，今次發射任務還同時搭載另外8顆衛星，故是「一箭九星」。

火箭發射升空。（微博）

據介紹，中巴地球資源衛星04A星，是中國和巴西兩國合作研制的第6顆衛星，將接替中巴地球資源衛星04星獲取全球高、中、低分辨率光學遙感數據，可更好滿足兩國在國土資源勘查、土地分類、環保監測、氣候變化研究、防災減災、農作物分類與估產等領域對遙感數據的迫切需求，並可為亞非拉國家提供服務。

去年8月31日，中巴地球資源衛星04A星正在巴西國家太空研究所（INPE）內研製組裝。（資料圖片）

中巴地球資源衛星04A星5月底從巴西啟程運往中國。（微博） ​

此次任務還搭載發射贈埃塞俄比亞微小衛星、天琴一號技術試驗衛星、玉衡號衛星、順天號衛星、天雁01衛星、天雁02衛星、未來號-1R衛星、巴西1U小衛星等8顆衛星。其中贈埃塞俄比亞微小衛星由中國無償捐助，是埃塞俄比亞首顆人造衛星，質量約65公斤，設計壽命2年。該顆衛星主要裝載多光譜寬幅相機，能夠獲取農林水利、防災減災等領域多光譜遙感數據，支援埃塞俄比亞開展應對氣候變化研究。

（綜合報道）