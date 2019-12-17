兩顆北斗衛星西昌成功發射　中圓地球軌道衛星全部發射完畢

中國於12月16日15時22分在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及配套遠征一號上面級），以「一箭雙星」方式成功發射第五十二、五十三顆北斗導航衛星。 至此，所有中圓地球軌道衛星全部發射完畢，標誌着北斗三號全球系統核心星座部署完成，為實現全球組網奠定堅實基礎。

衛星在3個多小時後進入預定軌道，後續將進行在軌測試。中圓地球軌道衛星，作為北斗三號全球系統星座的主力衛星，主要為全球用戶提供導航定位授時服務，以及全球短報文通信、國際搜救等特色服務。

目前已發射入軌的24顆中圓地球軌道衛星中，14顆由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院研製，另10顆由中國科學院微小衛星創新研究院研製。

《人民日報》還披露，自2017年11月以來，參與工程的7大系統、300多家機構、10萬餘科研人員僅耗時兩年，連續成功發射18次，將28顆北斗三號組網衛星和2顆北斗二號備份衛星送入太空。

報道強調，平均每月發射1.2顆衛星的高密度，刷新全球衛星導航系統組網速度的世界紀錄。

未來，中國將於2020年發射2顆地球靜止軌道衛星，這將比預定目標提前半年完成全部組網衛星發射。

根據統計，此次發射是中國自2019年以來進行的第29次航天發射活動，遠遠超過美俄等航天強國的發射次數。