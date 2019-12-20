國家網信辦新規鼓勵宣傳「習思想」　將建信用制度按情況提供服務

國家互聯網信息辦公室近日發布《網絡信息內容生態治理規定》，提出要鼓勵網絡資訊內容生產者制作含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想」等內容的資訊，同時應當採取措施防範抵制含有「使用誇張標題，內容與標題嚴重不符的」等內容的資訊。 此外，新規定亦提出應當建立用戶帳號信用管理制度，根據相關信用情況提供相應服務。 新規定將於2020年3月1日起實施。

新規定鼓勵網絡資訊內容生產者製作、複製、發布，網絡資訊內容服務平台在重點環節積極呈現含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化」等內容的資訊。（資料圖片）

新規定最主要的部分是第五條至第八條，列明鼓勵及不得含有的內容。第五條鼓勵網絡資訊內容生產者製作、複製、發布，網絡資訊內容服務平台在重點環節積極呈現，含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化」、「宣傳黨的理論路線方針政策和中央重大決策部署」、「弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神，充分展現中華民族昂揚向上精神風貌」等內容的資訊，並不得含有「危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一」、「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神」等內容的資訊，同時亦要防範和抵制含有「使用誇張標題，內容與標題嚴重不符」、「炒作緋聞、醜聞、劣迹等」、「煽動人群歧視、地域歧視等」等內容的資訊。

新外，新規定亦提出應當建立網絡資訊內容生態治理機制，健全用戶註冊、資訊發布審核、跟帖評論審核待制度，開發適合未成年人使用的模式，建立用戶帳號信用管理制度，根據用戶帳號的信用情況提供相應服務等。

新規定提出要建立信用制度，違規者將會受到諸多限制。（資料圖片）

新規定更列明網信部門根據有關規定，會同有關主管部門建立健全網絡資訊內容服務嚴重失信聯合懲戒機制，嚴重違反的服務平台、生產者及使用者會被實施限制從事網絡資訊服務、網上行為限制、行業禁入等懲戒措施。

據有關負責人表示，出台新規定旨在營造良好網絡生態，保障公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家安全和公共利益。

（綜合報道）